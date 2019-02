Europa beginnt vor unserer Haustür

Brilon-Totallokal: Was hat eine Brauerei in Hallenberg mit coolen Klettergeräten in Marsberg zu tun?

brilon-totallokal: Wie hängen eine wiederaufgebaute historische Scheune in Madfeld mit hammermäßigen Schulhof Festivals an den Schulen unserer Region zusammen?

Ohne die Hilfe der EU würde vielleicht nichts hiervon existieren. Überall steckt Europa drin, genauer gesagt Geld von der EU.

Man muss eigentlich nur offenen Auges vor die Tür treten, um die Früchte der EU zu finden. Momentan gibt es 41 EU-geförderte Projekte, die im Altkreis Brilon mit Hilfe des LEADER Programms im Bau oder in der Entwicklung sind.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppensitzung möchte die LEADER Region Hochsauerland ihnen den Wert und Nutzen der bisherigen geförderten Projekte für unsere Region darstellen.

„Auch im Hinblick auf die Europawahl wollen wir anhand von einigen Beispielen zeigen, wie wertvoll das Förderprogramm für die prosperierende Entwicklung des Hochsauerlands war und ist“ sagen Hannah Kath und Christoph Hammerschmidt, das LEADER- Regionalmanagement.

Neue Ideen für die Region

Natürlich stehen auch wieder neue Projekte zur Diskussion, die von den Projektträgern vorgestellt werden.

Zum einen plant der Dorfverein in Wiemeringhausen in Olsberg einen neuen Wald-Wasser- Wiese-Lehrpfad und zum anderen will der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge zusammen mit allen LEADER- Regionen in Südwestfalen ein Projekt zur Regionalvermarktung von regionalen Produkten initiieren. Bestandteile hiervon sollen unter anderem ein regionales Kochbuch und eine Gastromesse sein.

Jeder kann offen und frei über Sinn und Zweck der vorgestellten Ideen reden, Anregungen geben und vielleicht nötige Verbesserungsvorschläge machen.

Alle, die Interesse daran haben zu sehen, wie Europa auch hier im Sauerland wirkt, die die neuen Projekte kennen lernen wollen oder selber ihre Idee für ein zukunftsfähiges Sauerland umsetzen und mitbestimmen wollen, sind herzlich zu dem Treffen eingeladen:

Dienstag den 12. Februar um 18 Uhr in der neu eröffneten Dorfscheune in Madfeld (Ecke Margarethenstr. 4-6, Brilon-Madfeld)

Falls Sie Fragen haben oder ebenfalls Vorschläge und Ideen vorstellen möchten, steht Ihnen das LEADER-Regionalmanagement mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung: info@leader-hochsauerland.de| Tel. 02982-908417.

Detaillierte und aktuelle Information finden sie auf der Webseite der LEADER-Region Hochsauerland:

www.leader-hochsauerland.de

Quelle: Hannah Kath

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon