brilon-totallokal: Olsberg. – Nur noch eine gute Woche bis zum Gastspiel des internationalen Top-Ensembles „The 12 Tenors“. Unter dem Motto „The Greatest Songs of all time“ gastiert das Erfolgsensemble am Freitag, 22. Februar, in der Konzerthalle Olsberg. Geboten wird Unterhaltung auf höchstem Niveau. 12 Top-Entertainer mit begnadeten Stimmen, bieten ein Hitfeuerwerk, wie man es selten in einer Show erlebt.

Eine Top-Band sorgt für den musikalischen Background. Wer das verpasst, ist selber schuld.

Das Publikum feiert die jungen Ausnahmekünstler mit wahren Begeisterungsstürmen. Die 12 Tenöre verdienen sich die Liebe ihres Publikums jeden Abend mit einer unglaublichen Musikalität, mit Enthusiasmus und überschäumenden Temperament. Ihre unbedingte Liebe zur Musik ist jede Minute spürbar und sie ist ansteckend. Keine Vorstellung endet ohne Standing Ovations für die überragenden Leistungen der Künstler. Klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker – in ihrer neuen Show performen The 12 Tenors die größten Hits aller Zeiten! Mit ihren kraftvollen Stimmen und ihrer mitreißenden Energie ist kein Genre vor ihnen sicher. Mit ihrem unverwechselbaren klassischen und doch modernen Sound verbinden sie den Geschmack von Generationen.

Wer diese sensationelle Show nicht verpassen möchte, sollte sich jetzt um Karten für die neue Show der „The 12 Tenors“, am Freitag, 22. Februar 2019, 20 Uhr, in der Konzerthalle Olsberg, bemühen. Sie sind noch erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Konzerthalle Olsberg · Freitag, 22. Februar 2019, 20 Uhr

