Autorenlesung mit Sandra Brökel

Brilon-totallokal: “Lesung – das bedeutet in meinem Fall, dass ich nur sehr wenig aus dem Buch lese. Stattdessen erhalten die Besucher einen Einblick in die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte des Romans und einige persönliche Denkimpulse.”

brilon-totallokal: Sandra Brökel, geboren 1972 in Arnsberg, ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Steinheim/Westfalen. Sie arbeitet als Schreib- und Trauertherapeutin. An ihrem Beruf fasziniert sie besonders die Aufarbeitung von Lebens­geschichten.

So entstand ihr Debüt-Roman, der bereits in zweiter Auflage im renommierten Pendragon-Verlag erschienen ist. “Das hungrige Krokodil” handelt von Pavel Vodák. Der tschechische Kinderarzt und Psychiater musste nach der Niederschlagung des Prager Frühlings Ende der 1960er Jahre mit seiner Familie fliehen. Die Tochter Vodáks überließ Sandra Brökel einen Koffer voll mit persönlichen Schriftstücken ihres Vaters, die Sandra Brökel für ihr Buch verwendete. Außerdem erzählt die Autorin, wieso die Geschichte Vodáks in heutigen Zeiten wieder besonders aktuell ist: “Das hungrige Krokodil” ist ein Buch über Flucht, den Wunsch nach Freiheit und den Mut zum Aufbruch.

Sandra Brökel liest am 11. März, 19:30 Uhr, in der Buchhandlung Podszun in Brilon. Dazu wird herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten: 02961-2507.

