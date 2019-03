Generalversammlung des Sportvereins „TUS Germania Bruchhausen“

Im Freizeit- und Breitensportbereich berichtete F&B – Abteilungsleiterin Sandra Wienand über das vielfältige TGB-Angebot in den verschiedensten Freizeitsportgruppen

brilon-totallokal: Bruchhausen. In seinem Jahresbericht ging der 1. Vorsitzende Franz-Josef Priebisch insbesondere auf die gelungenen Veranstaltungen 2018 ein (Sportfest mit dem Langenberglauf, Ferienlager Otterndorf und den Langenbergmarathon). Im Ausblick auf 2019 steht am 25. + 26.05.19 das Sportfest mit integriertem Langenberglauf (samstags) und am 6.10.19 der Langenberg-Marathon der Mountainbiker (gemeinsam mit RW Wiemeringh.) auf der Agenda. In Kooperation mit dem TUS 31 Elleringhausen wird wieder ein Kinderzeltlager Otterndorf (Nordsee) im August 2019 für rd. 45 Kinder von 8-14 Jahren angeboten. Bei den vielfältigen Arbeitseinsätzen 2018 wird der neue Aufgang hinterm Sportheim zum Parkplatz herausgestellt. In 2019 sollen die Duschen in der Turnhalle renoviert und mit einer neuen Lüftung versehen werden. Für die Chronik zum 100-jährigen Bestehen des TUS Germania im nächsten Jahr werden noch Bilder bis zum 31. Mai 2019 angenommen.

Im Freizeit- und Breitensportbereich berichtete F&B – Abteilungsleiterin Sandra Wienand über das vielfältige TGB-Angebot in den verschiedensten Freizeitsportgruppen: Eltern-Kind-Turnen; verschiedene Psychomotorik-Kurse für Kinder von 4 – 11 Jahre; Fitness und Kondition in allen Variationen für verschiedene Frauengruppen und Männersportgruppen mit u.a. Rückengymnastik / Muskelaufbau. In Kooperation mit dem TuS 31 Elleringhausen wurde auch Funsport sowie Kinderleichtathletik angeboten. Die Vorbereitung der Auftritte der Kids beim Vereinsfest sowie dem Sportangebot im Sommerferienprogramm rundeten das Sportangebot für die Kinder ab.

Für die aktive Radsportgruppe berichtete der 2. Vorsitzende Andreas Rüther über zwei aktive Kindergruppen (35 Kinder) sowie eine Männer- und eine Frauengruppe. Viele Kids sind beim LB-Marathon in Wiemeringhausen mitgefahren. Der diesjährige Langenberg-Marathon startet 6. Okt. 2019 in der Dorfmitte von Bruchhausen. Geplant ist für dieses Jahr eine neue Kinderfahrgruppe für die jüngeren Kids.

Für die Tennisabteilung berichtete Dr. Stefan Rexin über die verschiedenen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Besonders gedankt wurde der Männergruppe, die sich wieder um die Aufbereitung der Tennisplätze im Frühjahr sowie die Pflege der Tennisanlage kümmerte.

Manuel Vollmer gab für den Fußball einen Überblick über die 2 Senioren-, eine Alte-Herren sowie 7 Jugendmannschaften im FC88 (mit der JSG Ass./Wie./Wu. sowie teilw. Hilletal). Insbesondere bei den jüngeren Jugendmannschaften sind 4-5 Trainer/Betreuer für jede Mannschaft tätig, welches positiv herausgestellt wird. Weitere Info´s bei der Generalversammlung des FC88 am 22.03.2019 um 20 Uhr im Gasthof Rüther.

Bei den Wahlen wurden allesamt einstimmig wiedergewählt: Franz-Josef Priebisch (1. Vorsitzender), Michael Vogel (1. Kassierer) und Tim Armbruster (2. Geschäftsführer) sowie folgende Abteilungsleiter und Fachwarte: Sandra Wienand, Heide Lo Presti, Manuel Vollmer, Dr. Stefan Rexin, Markus Osebold und Andre Hoffmann als Mitglieder des weiteren Vorstands.

Der 1. Kassierer Michael Vogel stellte den Kassenbericht 2018 des TUS Germania vor. Ebenso stellte Jürgen Berenfänger den Kassenbericht der Tennisabteilung vor. Beide Berichte fanden die Zustimmung der Versammlung und der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Mit einem Dank an alle, die den TGB oder auch den FC 88 im vergangenen Jahr unterstützten und einem besonderen Dank an seine Vorstandskollegen und den ÜbungsleiterInnen schloss der 1. Vorsitzende die harmonische Generalversammlung.

Bild: In Würdigung ihrer langjährigen Mitgliedschaft wurden Peter Neumann (40 Jahre / 2.v.l.) sowie Hiltrud Hellwig (25 Jahre / 3.v.r.) vom geschäftsführenden Vorstand sowie der F&B-Leitung ausgezeichnet.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon