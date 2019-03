Brilon-Totallokal: Neuer Vorstand gewählt

brilon-totallokal: Die kfd Altenbüren-Esshoff hatte anlässlich der Generalversammlung in das Altenbürener Pfarrheim eingeladen. Diese fand im Anschluss an die Aschermittwoch-Messe und eine Andacht zum Weltgebetstag der Frauen statt. Nach der Begrüßung und dem Totengedenken folgten der Jahres- und der Kassenbericht. Die Kassenprüferinnen Birgit Poßienke und Heike Gödde bescheinigten der Kassiererin Waltraud Reermann eine einwandfreie Kassenführung und der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Als neue Kassenprüferin wurde Renate Bette gewählt. Anschließend wurde abgestimmt, dass das Kollektengeld aus den kfd-Messen des vergangenen Jahres den Messdienern und Messdienerinnen in Altenbüren zukommen soll.

Bei den Vorstandswahlen stellte sich Waltraud Reermann nach 14 Jahren Vorstandsarbeit, davon zuletzt vier Jahre als Kassiererin, nicht wieder zur Wahl. Ebenfalls aus dem Vorstand verabschiedete sich Petra Dietrich nach 10 Jahren Vorstandsarbeit. Die Versammlung bedankte sich mit großem Beifall und Blumen. Drei junge Frauen (Julia Vornweg (in Abwesenheit), Claudia Andreas und Annika Mester) wurden einstimmig neu gewählt. Für weitere vier Jahre wurden Annette Bonito, Christa Körling, Bettina Sauerwald-Roske und Silvia Voß in ihren Ämtern bestätigt.

Die geplanten Veranstaltungen wurden vorgestellt. Dies sind u.a. die Geburtstagskaffees im März und im September, Maiandacht, Wanderung zur Altenbürener Mühle im Juli, Bingoabend, Elisabeth-Feier und als nächster Termin die Fastenandacht mit anschließendem Frühstück, am 10. April um 8.30 Uhr. Hierzu lädt der Vorstand bereits heute alle Frauen herzlich ein. Details und weitere Termine werden rechtzeitig in der örtlichen Presse bekannt gegeben bzw. können dem Terminkalender 2019 für Altenbüren und Esshoff entnommen werden. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung gab es – bei traditionelle Schnittchen – Gelegenheit zu weiteren Gesprächen.

Das Foto zeigt den Vorstand (es fehlen Natalie Weber und Julia Vornweg) von links nach rechts – Ilona Schilling, Christa Körling, Silvia Voß, Michaela Bals, Heike Rüther, Annette Bonito, Mirjam Schlüter, Varinia Sprink, Evelyn Krollmann, Claudia Andreas, Anne Homann, Annika Mester, Bettina Sauerwald-Roske.

Quelle: Michaela Bals, Schriftführerin kfd Altenbüren-Esshoff

