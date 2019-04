Welche Kosten entstehen für einen Platz im Pflegeheim?

Brilon-Totallokal: Caritaskonferenz Bigge lädt alle Interessierten ein, sich zum Thema zu informieren

brilon-totallokal: Bigge. Welche Kosten entstehen, wenn ein Pflegebedürftiger in ein Pflegeheim zieht? Welche Unterhaltspflichten haben Kinder? Dies sind Fragen, die sich viele Angehörige mit Sorge stellen, wenn sich der Bedarf einer Rundumversorgung abzeichnet, weiß Jutta Hillebrand-Morgenroth, Leitung der Seniorenwohngemeinschaften und Quartiersentwicklung beim Caritasverband Brilon, aus vielen Gesprächen mit Angehörigen. Auf Einladung der Caritaskonferenz Bigge wird die Expertin diese Fragen auf einer Info-Veranstaltung beantworten.

Jutta Hillebrand-Morgenroth informiert auch über weitere Fragen: Wie setzen sich die Kosten eines Pflegeheims zusammen? Wie hoch ist der zu tragende Eigenanteil für die Bewohner? Welche Unterhaltspflichten bestehen für die Kinder? Wie können die Grundzüge der Finanzierung eines Pflegeplatzes aussehen?

Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 8.05.2019, im Rahmen des Seniorennachmittags der Caritaskonferenz Bigge statt, der um 14 Uhr mit einem Wortgottesdienst und anschließendem Kaffeetrinken im Pfarrheim in Bigge beginnt. Im Anschluss an das Kaffeetrinken, beginnt um 16 Uhr die Informationsveranstaltung. Interessierte, die sich nur zu dem Thema „Pflegeheimkosten“ informieren wollen, können gerne um 16 Uhr dazu kommen, lädt Iris Peters von der CKD Bigge ein.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

