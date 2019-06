Destille 1113 wird Mitglied im Wirtschaftsbund HANSE e.V.

Brilon-Totallokal: Anfang Mai besuchte der Vorstand des Wirtschaftsbundes Hanse e.V. Brilon und war auch in der Destille 1113 zu Gast.

brilon-totallokal: Dieser Besuch hat auf beiden Seiten Eindruck hinterlassen und so freut sich der Verein, dass Inhaber Thomas Fiedler dem Wirtschaftsbund beigetreten ist. „Ehrbarer Kaufmann: Das ist genau das, was die Destille auszeichnet. Verarbeitung und Handel mit natürlichen Produkten und dabei stets einen fairen Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern haben, hat für mich einen hohen Stellenwert.“, so Thomas Fiedler. Überreicht wurde die Mitgliedsurkunde stellvertretend von Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, der sich freut, dass mit der Destille 1113 ein weiteres Briloner Unternehmen dem Wirtschaftsbund beigetreten ist.

„Ziel des Vereins ist es, die hanseatischen Werte zu leben und sich untereinander auszutauschen. Dieses unterstützen wir gerne. Wir freuen uns sehr, wenn zu den Internationalen Hansetagen 2020 auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen Brilon besuchen.“ Zu den Internationalen Hansetagen hat die Destille 1113 einen ganz besonderen Likör aufgelegt: Den Briloner Haumeister. Vorgestellt wurde dieser auf der Countdown Party am 04. Juni im Bürgerzentrum und ist mittlerweile auf dem Markt erhältlich.

BU.: Oliver Dülme überreicht Thomas Fiedler die Mitgliedsurkunde.

Quelle: ppa. Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon