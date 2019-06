Beschwingende Klänge am Sommerabend

Brilon-Totallokal: „Tropical Turn Quartett“ traf den richtigen Ton im Museumsgarten

brilon-totallokal: „Sommer Samba“ am Haus Hövener. Für beste Unterhaltung mit beschwingten Klängen befeuerte das „Tropical Turn Quartett“ die Stimmung der Gäste am Mittwoch, 7. Juni 2019, im Museumsgarten. Viele Stücke wurden als Eigenkompositionen von Gitarrist Burkhard Wolters gespielt, der mit seiner Gitarre für karibisches Flair sorgte und so schöne Urlaubserinnerungen wecken konnte. Jedes Mitglieder der Formation hatte jedoch seine Chancen auf ein Solo, das das Können am Instrument eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Das gesamte Quartett wurde zum Abschluss gefeiert, und die Gäste der Veranstaltung jubelten noch zwei Zugaben heraus Bildzeile: Das “Tropical Turn Quartett” spielte im Museumsgarten am Haus Hövener – und bei ihrer „Sommer Samba“ machte auch das Wetter mit. Foto. Christoph Kloke/Brilon Kultour Ich bitte um entsprechende Veröffentlichung, inkl. des angehangenen Fotos und bedanke mich im Voraus! Im Auftrag

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

