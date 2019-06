Dorfverein Messinghausen setzt neuen Glanz am Ehrenmal

Mit großem Engagement in Stand gesetzt…

brilon-totallokal: Der erst kürzlich aus dem Verkehrsverein Messinghausen hervor-gegangene Dorfverein kann in diesen Tagen auf sein erstes größeres Projekt zurückblicken. So haben in den letzten Wochen viele Vereinsmitglieder unter großem Engagement den gesamten Bereich des örtlichen Ehrenmals und des alten Kirchturms gesäubert sowie Anlagenteile gereinigt, in Stand gesetzt und gestrichen.

Unterstützt wurden Sie dabei bereits im Vorfeld durch die Löschgruppe Messinghausen der freiwilligen Feuerwehr.

Quelle: Louisa Frese, stellv. Schriftführerin des Dorfvereins Messinghausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon