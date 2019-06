Gesundheits- und Bewegungstag der Georg-Friedrich-Daumer-Schule im Briloner Kurpark

Brilon-Totallokal: „Mm, der Kräuterquark ist lecker!“

brilon-totallokal: Genüsslich lässt Michel sich den frischen Aufstrich mit Löwenzahn, Giersch und Brennnesseln schmecken. Dazu gibt`s Kräuterlimo mit Pfefferminze und Labkraut. Alles, was der Kneippgarten bietet, hat Kräuterpädagogin Petra Hillebrand mit den Schüler*innen zubereitet. Denn die gesamte Schule hat einen Gesundheits- und Bewegungstag im Briloner Kurpark eingelegt. Das passt genau zum Projektthema „Gesunde Ernährung“, das die Daumer-Schule für die NRW-Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit (BNE)“ von 2016 – 2020 gewählt hat. Sie gehört zum Briloner Netzwerk bestehend aus 5 Schulen und 8 außerschulischen Lernorten bzw. Partnern mit seinem Leitthema „Wald und Gesundheit“. Letztere bieten für die Schulen vielfältige Programme, die außerhalb der Schule die Projekte praxisorientiert bereichern, authentische Erlebnisse schaffen und für Heimat und Umwelt sensibilisieren.

Einer der engagierten Partner für die Schulen ist der Kneippverein Brilon, der nach intensiven Planungen mit vier Pädagoginnen an unterschiedlichen Stationen die Schülergruppen erwartet. Nach den gesunden Leckereien aus dem Kneippgarten ist Yoga angesagt. Trainerin Birgit Vossel vermittelt Entspannungsübungen für Gleichgewichtssinn und Atemtechnik, die auch später im Schulalltag helfen, Stress abzubauen und die Konzentrationsfähigkeit zu stärken.

Weiter geht`s zum Barfußpfad. Schon Pfarrer Kneipp erkannte, wie wichtig Barfußlaufen ist, da unsere Fußsohlen wie Antennen funktionieren. Unter gekonnter Anleitung von Gesundheitstrainerin Nicole Malter bringen lustige Barfußspiele Spaß ins Programm, erfordern aber gute Koordination.

Schließlich lassen die Kinder den Wald mit allen Sinnen auf sich wirken. Landschaftscoach Sigrid Bork versteht es, sie in spielerischer Form für die Schönheit und Schutzbedürftigkeit der Natur zu begeistern, wobei auch globale Aspekte wie Klimawandel, Insektensterben und Artenschutz zur Sprache kommen und zum Nachdenken anregen.

Unterbrochen durch das gesunde Frühstück und kreative Pausen vergeht der gelungene Vormittag wie im Fluge. Lehrerin Bettina Stappert, verantwortlich für das Kampagne-Projekt der Daumer-Schule, zeigt sich begeistert: „Das bringt neue Ideen für den Unterricht, unseren Schulgarten und die Koch-AG bei der Verarbeitung von saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Die Kooperation mit dem Kneippverein führen wir sicher weiter.“

Auch der Koordinator des Netzwerks Brilon, Friedel Schumacher, freut sich, dass das Lernen an einem anderen Ort so gut ankommt. Seiner Meinung nach lassen sich dabei die Wertschätzung und Achtung gegenüber der Natur oder das Bewusstsein für die Bedeutung des eigenen Handelns viel besser fördern. Gerade in der Debatte um den Klimaschutz können junge Menschen durch lokale und regionale Ereignisse globale Zusammenhänge besser verstehen. Die außerschulischen Partner und Lernorte helfen bei diesem nachhaltigen Prozess kompetent und gern mit. Gespannt sein darf man daher auf die Ausstellung der Projekte aller Beteiligten am Ende des Jahres im Museum Haus Hövener.

Zum Abschluss des Tages im Kurpark hat Kneipp-Kräuterpädagogin Petra Hillebrand noch eine Überraschung parat. Jedes Kind bekommt ein Töpfchen mit Kresse-Samen. So bringen alle ein Stück Gesundheit und Verantwortung für die Zukunft mit nach Hause – natürlich aus Pappe statt Plastik.

