Minigolfanlage in Brilon wird erneuert

brilon-totallokal: Sie liegt schon fast 40 Jahre im Kreishauspark Brilon und ist daher mächtig renovierungsbedürftig. Die Rede ist von der Anlage der Minigolfsportfreunde Brilon e.V. Aber lange wird es nun nicht mehr dauern, dann sind die jetzigen Minigolfbahnen Geschichte. Denn nachdem bekannt wurde, dass die Minigolfhalle Bestwig den Betrieb eingestellt hat, suchte der Verein, mit dem neuen 1. Vorsitzenden Peter Schleich an der Spitze, den Kontakt zum ehemaligen Betreiber der Minigolfhalle, Dr. Yi Alm aus Meschede.

Nach zügigen Verhandlungen konnte mit dem Besitzer Einigung über einen Kauf erzielt werden. Die Minigolfsportfreunde Brilon e.V. werden sämtliche Minigolfbahnen mit umfangreichem Zubehör aus Bestwig erwerben. Am 15. Juni segnete eine außerordentliche Generalversammlung das Vorhaben einstimmig ab und zwei Tage später wurde in Bestwig der Kaufvertrag unterzeichnet.

Nun geht es für die Briloner Minigolfer an die Umsetzung des ehrgeizigen Vorhabens. In Bestwig müssen in den nächsten Wochen die 18 Spielbahnen inkl. Zubehör demontiert und zum Abtransport vorbereitet werden. Anschließend erfolgt mit einer Spedition der Transport nach Brilon. Hier werden in einer Halle die abgebauten Teile zwischengelagert, bevor dann etwa ab Mitte September 2019 schrittweise der Aufbau der neuen Spielbahnen im Kreishauspark beginnen soll.

Die „neue“ Minigolfanlage soll dann Mitte 2020 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Vereinsjubiläum der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bis dahin wartet auf die Briloner Minigolfer noch sehr viel Arbeit.

BU.: Der Kaufvertrag ist unterzeichnet. Präsident Peter Schleich (re.) von den Briloner Minigolfern mit dem ehemaligen Betreiber der Minigolfhalle Bestwig Dr. Yi Alm (li.).

Quelle: Martin Klaholz, Minigolf Brilon

