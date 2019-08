Wortsalat und Bookface-Veranstaltung im Sommerleseclub der Stadtbibliothek Brilon

Am Mittwoch, 14. August 2019, lädt die Stadtbibliothek von 15 – 17 Uhr zum „Bookface-Fotoshooting – ein Buchcover und ich – das perfekte Bild“ ein

brilon-totallokal: Hier entstehen tolle Fotos, die eine Verbindung aus Buchcover und Person ergeben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sommerleseclubs sind herzlich willkommen.

Bei der Veranstaltung „Wortsalat“ geht es um kreatives Gestalten mit Texten, Wörtern und Bildern“. Vom Handlettering bis zum eigenen Bilderbuch kann in dieser Kreativwerkstatt alles gestaltet werden. Willkommen sind alle ab 8 Jahren. Am Donnerstag, den 15. August von 10 – 13 Uhr und 15 – 17 Uhr verwandelt sich die Bibliothek in eine spannende Wort-Werkstatt.

Für beide Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich.

