REMBE wächst: Seit August beschäftigt REMBE insgesamt 21 Auszubildende

Seit August beschäftigt REMBE insgesamt 21 Auszubildende, davon starteten 7 dieses Jahr in ihr Berufsleben

brilon-totallokal: Ob Fertigungsmechaniker oder Industriekaufleute – Sieben junge Frauen und Männer starten in ihr spannendes Berufsleben bei REMBE, dem Weltmarktführer im Bereich Explosionsschutz und Prozesssicherheit in Brilon.

Während der Ausbildung bereits bei dem Schutz von Mensch und Industrieanlagen mitzuwirken und damit die Welt sicherer zu machen, ist eine besondere Aufgabe.

Um einen optimalen Einblick in alle Teams und Ausbildungsinhalte zu erlangen, werden die Auszubildenden in den nächsten 2 bis 4,5 Jahren alle Abteilungen des Unternehmens durchlaufen. Neben Industriekaufleuten, IT-Systemadministratoren, Fachkräften für Lagerlogistik, Produktdesignern, Fertigungsmechanikern und Betriebswirten im Dualen Studiengang, bildet REMBE erstmalig auch im Rahmen eines praxisintegrierten Maschinenbau-Studiums zum Bachelor of Engineering aus.

Während der Anfangszeit ihrer Ausbildung werden die Auszubildenden von sogenannten Paten begleitet und unterstützt. Sie stehen bei anfänglichen Unsicherheiten und Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Neben verschiedenen Ausbildungsprojekten, welche die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigenständig und im Team erarbeiten, bietet REMBE außerdem einen unternehmensinternen Englisch-Kurs an, in dem die Auszubildenden ihre Sprachkenntnisse ausbauen und ihr Business-Englisch auffrischen können.

Bild: (v.l.n.r.): David Vente (Fertigungsmechaniker), Niklas Mettner (Duales Studium zum Industriekaufmann mit anschließendem Betriebswirt), Sophie Schröder (Industriekauffrau), Kirupan Daniel Baskaran (Industriekaufmann), Leandra Bunse (Industriekauffrau), Marcel Scherwing (Fertigungsmechaniker im Rahmen eines Praxisintegrierten Studiums), Laureen Busch (Duales Studium zur Industriekauffrau mit anschließendem Betriebswirt)

