NRW-Cup in Wetter und Finalläufe in Weißenfels

Es bleibt spannend bis zum Schluss

brilon-totallokal: Mit Maxim und Wadim Roor sowie Rita Pollack waren drei Starter vom RadWerk Upland in Wetter vertreten. Parallel fand in Weißenfels das Bundesliga-Finale statt, so dass viele Favoriten fehlten.

Ein schwerer Trail mit neuen Sektionen forderte einiges an Geschick. Maxim kam als 6. bei der Gruppe U15m und Rita als Vierte bei der Gruppe U13w durch. Im Cross Country-Rennen lag Maxim auf einem Podestplatz, bevor er zu früh ins Ziel einbog. Eine Runde zu früh – und so zogen noch zwei Mitstreiter vorbei. Am Ende reichte es zu Platz 5, was auch im Tagesergebnis der 5. Rang war. Rita belegte Rang 7 im Cross Country-Rennen, was im Tagesergebnis Rang 6 bedeutete. Wadim fuhr bei den Jüngsten in der Gruppe U7 mit. 33 Kids gingen auf die Strecke. Wadim wurde Sechster.

++ Bundesliga-Nachwuchssichtung U15 ++ Sven Pollack in der Gesamtwertung Platz 36 ++

Bei den Finalläufen in Weißenfels standen am Samstag ein Eliminator-Sprint und am Sonntag das abschließende Cross Country-Rennen auf dem Programm. Beim knapp einen Kilometer langen Sprint hieß es für alle, alles zu geben, um zu den 32 schnellsten zu gehören, die in die Finalläufe kommen. Sven Pollack erreichte mit 1:57:569 Min. als 28. die „Heats“.

Der Prolog wurde in Tausendstel-Sekunden endschieden. Im anschließenden Ausscheidungsrennen musste Sven gegen den 5., 11. und 21. der Vorläufe antreten, was das Aus bedeutete. Aber der 28. Rang brachte wertvolle Punkte und eine gute Startposition für Sonntag. Im Sprintrennen starten in den Heats immer vier und die besten zwei kommen weiter.

Im abschließenden Cross Country-Rennen ging es auf einen Rundkurs von drei Kilometern und 120 Höhenmetern, gespickt durch jede Menge Trails, steile Anstiege und Abfahrten und wenig Überholmöglichkeiten. Drei Runden plus Start-Loop sollten gefahren werden. Nach 41:29 Min. war das Ziel als 33. erreicht.

In der Gesamtwertung stand nach sechs Wettbewerben der 36. Platz im Feld der 70 Teilnehmer zu Buche. Krankheitsbedingt fuhr Maxim Roor die Rennserie nicht zu Ende.

Das erste Jahr Bundesliga hat Sportlern und Trainern viel an Erfahrung gebracht. Trotz der sehr anstrengenden Saison mit drei Rennserien wollen Maxim Roor und Sven Pollack sich der Herausforderung Bundesliga in der nächsten Saison wieder stellen. Die Hessische Mannschaft stellt mit Emilian See vom TGV Schotten den Gesamtsieger der Sichtungsserie und damit den Deutschen Meister der U15.

Bild: Sven Pollack BL-Nachwuchssichtung Weißenfels

Quelle: RadWerk Upland e.V., i.A. Marion Pollack, Vorstand

