Informationsveranstaltung „Anerkannter Bewegungskindergarten“

brilon-totallokal: In Zeiten von Bewegungsmangel sollte jedes Kind die Chance haben durch Bewegung, Spiel und Sport Kompetenzen zu erwerben und seine Persönlichkeit zu entwickeln. Das Gütesiegel „Anerkannter Bewegungskindergarten“ vom Landessportbund NRW verfolgt dieses Ziel.

Im gesamten HSK sind bereits 36 Kindergärten mit dem Gütesiegel „Anerkannter Bewegungskindergarten“ zertifiziert.

Bei einem „Anerkannten Bewegungskindergarten“ ist das Thema Bewegung fest im pädagogischen Alltag verankert und zieht sich wie ein roter Faden durch den Kindergartenalltag.

Der KreisSportBund HSK berät die Kindergärten und steht ihnen auf dem Weg zur Zertifizierung helfend zur Seite. Am 07. Oktober 2019 informiert der KreisSportBund HSK in der Geschäftsstelle, Bundesstraße 152 in Bestwig, von 14.00-15.00 Uhr und am 08.Oktober 2019 von 14.00 bis 15.00 Uhr im SGV Jugendhof, Hasenwinkel 4 in Arnsberg, alle interessierten Kindergärten über die Inhalte, Voraussetzungen und Qualitätskriterien des „Anerkannten Bewegungskindergarten“.

Die Anmeldung zur Informationsveranstaltung erfolgt bei Katja Osenberg unter 02904/9763253 oder unter k.osenberg@hochsauerlandsport.de.

Infobox: Das Gütesiegel „Anerkannter Bewegungskindergarten“ wird vom Landessportbund NRW verlieren. Im HSK sind bereits 36 Kindergärten zertifiziert. Der KSB HSK steht den Kindergärten in allen Fragen rund um die Zertifizierung beratend zur Seite.

