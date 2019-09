Beim Instawalk zeigen Mountainbiker den MTB ZONE Bikepark Willingen aus ihrer Sicht

Fotografieren, sich kennenlernen und Infos aus erster Hand bekommen

brilon-totallokal: Zum ersten Instawalk lädt der MTB ZONE Bikepark Willingen Mountainbiker und alle, die Interesse am Bikepark haben. Zu dem organisierten Rundgang am Sonntag, 13. Oktober, gehört eine Führung durch die Strecken, den Neubau der Bikestation und die K1-Talstation.

Perspektivenwechsel: Normalerweise berichten immer die Betreiber aus dem Bikepark. Jetzt sind die Mountainbiker aufgerufen sich alles genau anzuschauen, Fotos zu machen und darüber zu berichten. Mit den Head-Shapern Torsten Möller und Tim Hannapel machen sie eine Tour. Sie erfahren, wie das Konzept des Bikeparks aussieht, erhalten Fahrtechniktipps, bekommen Hintergründe vom Streckenbau und erfahren, was noch alles geplant ist. Bei dem Rundgang machen sie Fotos und posten sie unter dem Hashtag #mtbzoneinsta in ihren eigenen Social Media Profilen.

Das muss nicht professionell sein. Ob die Fotos mit dem Smartphone gemacht werden, oder ob eine große Kamera am Start ist, ist egal. Über den gemeinsamen Hashtag werden die Fotos in der Sozialen Welt gefunden und aufgerufen. Auch das Kennenlernen ist ein wichtiger Bestandteil. Die Teilnehmer knipsen nicht nur, was ihnen vor die Linse kommt, sie geben sich gegenseitig Tipps, probieren aus und vernetzen sich.

Tipp: Morgens im Bikepark fahren und die Vormittagskarte bis 13 Uhr kaufen. Dann ist noch genug Zeit, bis 14 Uhr zum Instawalk an der Kabinenbahn zu sein.

Das Programm

• Treff an der Ettelsberg Kabinenbahn um 14 Uhr

• Turmbesuch (für Teilnehmer gratis) mit Erklärungen zur Lage der Strecken und zum Konzept des Bikeparks• Blick in die Downhill

• Flow Country Trail

• Die neue Enduro Sequenz

• Besichtigung des Neubaus der Bikestation

• Blick hinter die Kulissen der K1 Seilbahn

MTB ZONE Bikepark Willingen 8 Strecken · 13 km Gesamtlänge · 1 Kabinenbahn, 1 Achter-Sessellift

• 2 Flow Country Strecken

• Freeride• Downhill

• Übungsparcours

• Pumptrack und Pumptrail

• Enduro Trail

