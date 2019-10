Umgestaltung des Marktes startet

Arbeiten in den Straßen Rutsche und Zur Rutsche

brilon-totallokal: Olsberg. Nächster Schritt für eine moderne und attraktive Olsberger Innenstadt: Rund um den Markt beginnen die Arbeiten zur Umgestaltung dieses Bereiches. Baubeginn ist ab Montag, 7. Oktober, in den Straßen Rutsche und Zur Rutsche. Hier werden Abwasser- und Versorgungsleitungen erneuert und umgelegt.

Durch die Arbeiten kann es für Autofahrer in diesen Straßen zu Einschränkungen kommen. Der rund 50 Meter lange Einbahnstraßenabschnitt der Straße Rutsche zum Marktplatz hin in Höhe des Café Kropff ist während der Bauarbeiten nicht befahrbar. Auch die Parkplätze in der Straße Zur Rutsche hinter dem Café Kropff stehen dann zum größten Teil nicht zur Verfügung. Die Stadt Olsberg empfiehlt, statt dessen auf die Parkplätze an der Konzerthalle auszuweichen. Die Parkplätze am Markt können aber während der Arbeiten genutzt werden; ebenso ist die Erreichbarkeit der anliegenden Geschäfte gewährleistet.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon