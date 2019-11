Heute Eröffnung: Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland

Adventliche Herzenswärme beim Briloner Weihnachtsmarkt

brilon-totallokal: Menschlichkeit, Spenden für diejenigen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind – Altruismus prägt traditionell den Advent. Der Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland vom 28. November bis zum 1. Dezember auf dem Briloner Marktplatz steht seit jeher auch für Wohltätigkeit.

Am neuen Spendenautomaten können Besucher per EC-Karte oder Smartphone ganz unkompliziert an den Hospizverein Brilon einen Obolus überweisen. Unter dem Motto „Spenden ist einfach“ leisten die Gäste kontaktlos einen finanziellen Beitrag für die gute Sache. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizvereins Brilon begleiten Menschen, die sich in der letzten Lebensphase befinden und unterstützen sie, diese selbstbestimmt zu gestalten. Sie haben Zeit für Gespräche, hören aufmerksam zu und nehmen an der scheren Situation teil. Zwei Euro helfen da schon viel. Der Spendenautomat wird während der Weihnachtsmarkttage im Foyer der Sparkasse, vor der Eisbahn stehen.

Das Alfred-Delp-Haus (ADH) in Brilon ist dieses Jahr begünstigt von der Aktion der Inner-Wheel-Frauen. Das Kinder- und Jugendzentrum führt seit sechs Jahrzehnten Kids, Teens und Familien jeglicher Nationalität und Religion zusammen. Um Beiträge zu sammeln, veranstalten die Damen des Inner-Wheel-Clubs Brilon-Marsberg einen Bücherbasar im ersten Obergeschoss der Sparkasse. Dort lässt sich spannende Lektüre abgreifen – ideal als Weihnachtsgeschenk für Leseratten.

An gemeinnützige Organisationen spendet auch die Schülerfirma der Roman-Herzog-Schule. Am Samstag, 30. November, ab 11 Uhr ist das Team mit Selbstgemachtem vor Ort. Tags darauf, am 1. Dezember, präsentiert ab 12 Uhr der Caritasverband Brilon Kerzen und Holzarbeiten für den guten Zweck.

Einmal mehr sind in diesem Jahr zahlreiche lokale Akteure an der Gestaltung des Weihnachtsmarktes im Herzen von Brilon beteiligt. Kindergärten, Schüler des Gymnasiums Petrinum sowie lokale Musikgruppen und Chöre bereiten sich seit langem auf das Event vor und bereichern mit ihren Beiträgen das erste Adventswochenende. Ihr Einsatz, in Kombination mit bekannten Bands, zieht zahlreiche Besucher aus der gesamten Region nach Brilon. Davon profitieren auch der Briloner Einzelhandel, die Gastronomie und die Vereine.

Die Sparkasse Hochsauerland als Veranstalter wird damit ihrem Anspruch gerecht, die Wirtschaftsregion Brilon zu stärken. Gleichzeitig beschert das Kreditinstitut den Gästen ein Vorweihnachts-Highlight mit Strahlkraft nach außen.

Donnerstag, 28. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon

16.15 Uhr Eröffnung durch Sparkassendirektor Ingo Ritter und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr WinterMitmachKonzert mit herrH und den Kindern des Kinderhauses Villa Rappelkiste

17.30 Uhr Neue Chorwerkstatt

20 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

Freitag, 29. November

15 Uhr Die Jojos „Rudolph, der singende Elch“ mit den Kindern des Kindergartens Scharfenberg

16.30 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

17,30 Uhr Big Band und Junior Big Band Gymnasium Petrinum

20 Uhr LIVE AND FAMOUS

Samstag, 30. November

11 Uhr Schlemmen, Stöbern und Genießen, Verkauf von Selbstgemachtem der Schülerfirma Roman-Herzog-Schule

14 Uhr Music Factory

15 Uhr Volker Rosin „Weckt den Weihnachtsmann“ mit den Kitas St. Elisabeth, St. Petrus & Andreas und St. Maria im Eichholz

16 Uhr Vocalensemble

17 Uhr Jazz Police Olsberg

10 Uhr DAS WUNDER – Zeitreise durch Rock und Pop

Sonntag, 1. Dezember

Ab 12 Uhr Verkauf von Kerzen und Holzarbeiten des Caritasverbandes Brilon

12 Uhr Siegerehrung „Mit Rad zur Tat“

13 Uhr Männerchor 1868 Brilon

14 Uhr Heiner Rusche „Wir tanzen im Winter“ mit den Kindern der DRK-KiTa Brilon

15 Uhr BBB Breylske Big Band

16 Uhr Akustikstudio „2 Old To Die Young“

