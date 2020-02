Peter Liese: Eindeutiger europäischer Mehrwert bei Kampf gegen den Krebs

Konkrete Aktionen im Bereich Forschung, Datenaustausch und Arzneimittelrecht notwendig

brilon-totallokal: „Beim Kampf gegen den Krebs gibt es einen eindeutigen europäischen Mehrwert. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir zusammenarbeiten“, dies erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten) Dr. med. Peter Liese am heutigen Weltkrebstag. Im Rahmen einer großen Konferenz zum Thema Krebsbekämpfung startet heute im Europäischen Union unter Teilnahme von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides die öffentliche Konsultation für den Aktionsplan zur Krebsbekämpfung in der EU, den die Kommission Ende diesen Jahres vorstellen wird.

„Jeder weiß, wie schrecklich die Krankheit ist, weil praktisch jeder im Freundes- oder Familienkreis erlebt hat, wie jemand an Krebs erkrankt oder sogar daran stirbt. Das gilt auch für die meisten EU-Politiker. In Gesprächen mit Wissenschaftlern und anderen Fachleuten wurde uns immer wieder versichert, wie wichtig die europäische Zusammenarbeit ist. Das gilt für seltene Krebsarten sowie insbesondere Krebs bei Kindern. Aber das gilt auch für die Krebsforschung und Behandlung insgesamt, denn durch die personalisierte Medizin werden auch Krebsarten, die eigentlich häufig sind, in viele Unterarten eingeteilt, um die jeweils optimale Therapie zu finden“, so der Arzt und Europaabgeordnete

Als konkrete europäische Maßnahmen schlägt Liese unter anderem folgendes vor:

„Erstens, wir müssen die Bekämpfung von Krebs zu einem der zentralen Anliegen der europäischen Forschungspolitik machen. Im Grundsatz ist diese Entscheidung schon gefallen, jetzt geht es um eine angemessene Ausstattung des Forschungsrahmenprogramms Horizon Europe.

Zweitens, wir müssen die Möglichkeiten der Telemedizin und des Datenaustausches besser gemeinsam nutzen. Es ist richtig, dass viele Mitgliedstaaten und in Deutschland viele Bundesländer, Krebsregister aufbauen, aber diese müssen besser kommunizieren, damit man die richtigen Konsequenzen für die aktuellen und zukünftigen Patienten ziehen kann.

Drittens, wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, die die Pharmaindustrien dazu motivieren, wirkliche Innovationen auf den Markt zu bringen. Im Moment gibt es zwar viele neue Medikamente, nur wenige davon bringen aber substantielle Fortschritte in der Therapie. Mit diesen Maßnahmen zeigen wir den Patienten einen konkreten europäischen Mehrwert auf”, so Liese abschließend.

Bild: Peter Liese steht im regen Austausch mit Experten und Betroffenen aus der Region, wie zum Beispiel mit Holger Steinke, Schatzmeister der Selbsthilfegruppe Leukämie und Lymphom Ruhr-Lippe aus Bestwig (links). Hier bei einer Veranstaltung im St.-Martinus-Hospital.

Quelle (Text & Bild): Europabüro

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon