POL-HSK: Quadfahrer gesucht

Quadfahrer als möglicher Unfallzeuge gesucht

brilon-totallokal: Auf einem Waldweg nördlich von Scharfenberg kam es am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem Sturz eines Radfahrers. Der 15-jährige Radfahrer aus Brilon verletzte sich hierdurch leicht. Die Polizei sucht auf diesem Wege einen Quadfahrer der zu dieser Zeit in diesem Bereich unterwegs war. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

