Besucherring Brilon startet “Corona” Saison 2020/2021 mit BLACKOUT nach Marc Elsberg

Was tun Sie, wenn der Ausfall kommt?

brilon-totallokal: Zuerst wird es dunkel. Die Lichter gehen überall aus, in Läden, in Wohnungen, in öffentlichen Einrichtungen. Ampeln funktionieren nicht mehr, U-Bahnen bleiben stecken, digitale Anzeigen verlöschen, Bahnhöfe, Flughäfen können den Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten. Fernseher bleiben stumm, Radios, Computer. Sie haben keine Möglichkeit, Informationen zu erhalten. Toiletten funktionieren nicht mehr, Heizungen fallen aus, Sie können nicht tanken, da das Benzin über elektrisch gesteuerte Pumpen in die Zapfsäulen gepumpt wird. Sehr bald werden die Lebensmittel knapp, in den Kernkraftwerken häufen sich Vorfälle.

Wären Sie vorbereitet?

Durch einen Terroranschlag auf das europäische Stromnetz wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die dazu führt, dass das gesellschaftliche Leben innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht. Während die Regierungen in Brüssel und den Hauptstädten versuchen, die Kontrolle zurück zu erlangen, breitet sich in der Bevölkerung Panik aus, es kommt zu Plünderungen, zu Unruhen, der Kampf ums Überleben eskaliert. Der Informatiker Piero Manzano ist zunächst der einzige, der einen Hackerangriff vermutet. Doch als er es endlich schafft, zu den Behörden durchzudringen, tauchen in seinem Computer merkwürdige Mails auf, die den Verdacht auf ihn lenken und ihn zum Gejagten machen.

Ein Thriller, wie er zeitgemäßer, vorstellbarer und auch beängstigender kaum sein kann. Ein Szenarium, das deutlich macht, in welchen Abhängigkeiten und Anfälligkeiten unser Alltag funktioniert.

Mit diesem Stück beginnt die Besucherringsaison 2020/2021. Diese kann unter „Corona“-Bedingungen stattfinden. Das bedeutet, dass folgende Änderungen im Programmablauf gelten:

Alle Stücke werden ohne Pause, bei einer maximalen Länge von 90 Minuten aufgeführt.

Auf allen Wegen im Kolpinghaus muss ein geeigneter MundNaseSchutz getragen werden. Dieser darf während der Vorstellung abgenommen werden.

Bis zum Beginn des Stückes können Getränke direkt am Sitzplatz bestellt werden.

Am Ende der Veranstaltung wird ein geregelter Auslass organisiert.

Der nächste Termin ist bereits am Sonntag, den 25. Oktober mit dem Stück „Romeo&Julia“. Dieses wird ebenfalls in einer Corona Version mit dem Untertitel „Liebe auf Distanz“ gespielt.

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Donnerstag, 1. Oktober 2020 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

