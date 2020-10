Finde Deinen Lieblingsbaum in Brilon und Dörfern

Das Museum Haus Hövener und der Heimatbund Semper Idem e.V. bieten Kindern ein kleines „Baumprojekt“ an.

brilon-totallokal: Bis zum 25. 10. 2020 (Einsendeschluss) dürfen die Freundinnen und Freunde des Baumes im Alter ca. von 5 bis 12 Jahren sich einen sogenannten Lieblingsbaum aus ihrer Umgebung aussuchen und diesen beobachten. Mein „besonderer Baum“ kann in meinem Garten stehen, bei Oma und Opa, in meiner Straße, an meiner Schule, vor meinem Kindergarten, an der Kirche, jedoch auch im Wald oder im Park.

Einen kleiner Steckbrief dazu kann ausgefüllt werden.

Z.B.: Was für ein Baum ist es? Wo Steht mein Lieblingsbaum? Wie sehen die Blätter aus, wie fühlt sich die Rinde an? Welche Früchte trägt mein Baum? Kann ich Tiere an meinem Lieblingsbaum beobachten? Welche Besonderheiten hat er? Warum ist gerade dieser Baum mein Lieblingsbaum?

Du darfst den Baum auch aufmalen, ein Blatt abzeichnen oder aufkleben oder ein Foto einreichen. Die Form ist vollkommen frei. Vielleicht möchtest Du auch eine kleine Geschichte zu diesem Baum aufschreiben, da es Dein Kletterbaum ist, Du dort das Eichhörnchen beobachtet hast oder die Früchte schon oftmals geerntet hast.

Bitte reiche dem Museum Haus Hövener maximal 2 Blätter ein. Beschrifte diese auf jeden Fall mit Deinem Namen, Deinem Alter, Deiner Adresse und Telefon-Nr. Du kannst Deine „Lieblingsbaum-Beschreibung“ gern persönlich im Museum abgeben oder auch auf dem Postweg senden oder per E-Mail einreichen.

Museum Haus Hövener, Am Markt 14, 59929 Brilon; E-Mail: [email protected]

Am 31.Oktober um 11:00 Uhr sind bist Du herzlich in den Museumsgarten eingeladen und darfst dir eine kleine Belohnung für Deine Teilnahme abholen. Wenn Du möchtest, darfst Du auch kurz etwas über Deinen besonderen Baum erzählen. Wenn Du Fragen hast, so darfst Du Dich gern bei uns persönlich oder per Telefon, unter 02961-9 63 99 01, melden.

Der Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener freuen sich auf „Deinen Lieblingsbaum“.

Bild: Auf dem Foto siehst du den Lieblingsbaum von Apollonia Held-Wiese aus dem Museum Haus Hövener. Es ist eine dicke Linde, die man allein nicht umfassen kann. Dieser Lindenbaum ist schon fast 300 Jahre alt und steht in Altenbrilon an einem sehr geschichtsträchtigen Ort. Hier gab es auf jeden Fall schon im Jahre 973 eine kleine Ortschaft namens Brilon.

Quelle: Apollonia Held-Wiese – Heimatbundes/Museum Haus Hövener

