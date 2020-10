WILLINGEN OPEN AIR 2021 mit hochkarätigen deutschen Künstlern

DIE FANTASTISCHEN VIER kommen zu Willingen Open Air 2021

brilon-totallokal: Am 06. & 07.08.2021 findet erstmalig das Willingen Open Air statt. Mit dabei sich hochkarätige Künstler. Nach Sarah Connor und Max Giesinger können sich die Fans in Willingen zum Auftakt ab sofort auch auf die DIE FANTASTISCHEN VIER freuen.

Nach dem 2020 leider keine Open Airs und Festival stattfinden konnten, glauben wir an den Sommer 2021 und freuen uns auf einen erfolgreichen Auftakt im nächsten Jahr. Voller Vorfreude können wir heute mitteilen, dass es einen weiteren Open Air Tag in Willingen geben wird. Smudo, Thomas D, Michi Beck & And.Ypsilon sind DIE FANTASTISCHEN VIER und seit 1989 die Pioniere des deutschsprachigen HipHop. Die Band feiert ihr 30-jähriges Bestehen und kommt am 06.08.2021 nach Willingen.

Am 07.08.2021 geht es mit einer der erfolgreichsten Popsängerin Deutschlands weiter: SARAH CONNOR. Unterstützung gibt es von MAX GIESINGER, der in den letzten Jahren absolut durchgestartet ist und nicht mehr aus dem Radio und Fernsehen weg zu denken ist.

Bei aller Freude über die Aufmerksamkeit und die Auszeichnungen, die den Künstlern zuteilwerden, bleibt der Hauptantrieb auf der Bühne zu stehen, ihre Songs zu spielen und den Fans ganz nahe zu sein. Wir freuen uns auf ein aufregendes Open Air mit wundervollen Künstlern und jeder Menge tollen Festival Erlebnissen.

Quelle: Sven Schütz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon