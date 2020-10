Ein Jahr ohne Karneval

Generalversammlung wird verschoben

brilon-totallokal: Die Carnevals Gesellschaft Hoppecke gibt bekannt, dass die diesjährige Generalversammlung aufgrund der aktuellen Situation auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Eine Einladung erfolgt dann wie gewohnt über Presse, Aushänge und die sozialen Medien.

Zudem ist der Vorstand bei ihrer Sitzung im September zu dem Entschluss gekommen, die karnevalistischen Veranstaltungen (Büttenfest, Tanzturnier, Kinderkarneval) abzusagen.

Die Entscheidung ist nicht leichtgefallen, da alle Mitwirkenden nicht nur in der Session, sondern das ganze Jahr über viel Engagement und Leidenschaft in die Karnevalsveranstaltungen bringen. Die Gefahr und die Verantwortung, dass sich viele Menschen infizieren und ein neuer Corona- Hotspot entsteht, ist zu groß. Unter der Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln ist eine Karnevalsfeier undenkbar. Denn was wäre eine Karnevalssitzung ohne Schunkeln und Singen, Tanz, tosendem Applaus und Party?

Die Carnevals Gesellschaft hofft, dass in der darauffolgenden Session 2021/2022 wieder ausgelassen gefeiert werden kann und die Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden können.

