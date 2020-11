Fliesen mit Format

Ob dezent einheitlich oder gewagt kombiniert: Unterschiedliche Maße setzen gestalterische Akzente

brilon-totallokal: Für manche Menschen zählt die Umgestaltung des Zuhauses zu ihren Hobbys. Und selbst wenn keine akute Veränderung ansteht, holen sie sich Inspiration und malen sich das Ergebnis vor dem inneren Auge aus. Mit keramischen Fliesen lassen sich seit jeher echte Gestaltungsträume umsetzen, denn sie sind in unterschiedlichsten Farben, Formen und vor allem Formaten erhältlich und einzeln oder kombiniert echte Hingucker.

Eine riesige Auswahl, mit der Umgestalter ihrer Leidenschaft in vollen Zügen frönen können, bietet Villeroy & Boch Fliesen. Hier lassen sich für jede Raumgröße und jeden -schnitt ganz individuelle Wünsche realisieren. Weite und Eleganz ziehen z. B. mit XXL-Fliesen in den Wohnraum. Da aufgrund der Maße auf großen Flächen nur wenige Fugen sichtbar sind, ergibt sich ein exklusives Erscheinungsbild.

Selbst Duschen können mit einer einzigen Wand- und Bodenfliese komplett fugenlos ausgestattet werden. Regelrechte Alleskönner sind Varianten in mittelgroßen Formaten, da sie vielseitig einsetzbar sind. Dabei haben sie je nach Verlegung entscheidenden Einfluss auf die Raumoptik. So wirken schmale Räume durch waagerecht verlegte Rechteckformate breiter, während durch Hochformate der Eindruck von mehr Raumhöhe entsteht. Wer es noch flexibler mag, dem bieten kleine Fliesen eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

Villeroy & Boch bietet dazu bspw. Rechteckformate an, die an die U-Bahn-Stationen in Paris oder New York erinnern und somit durch eine außergewöhnliche Optik überzeugen. Farbkontraste wie etwa durch Mosaike machen die Kleinformate zusätzlich zum Hingucker. Und wem diese Auswahl noch nicht reicht, der kombiniert: Wer helle Töne miteinander verbindet, der erzielt eine ruhige, gelassene Atmosphäre. Dabei fügen unterschiedliche Formate dennoch eine gewisse Lebendigkeit hinzu. Einen Schritt weiter gehen kontrastreiche Kombinationen in Farbe und Format. Hell-Dunkel etwa schafft ein angenehmes Ambiente. Mit Kontrasten können auch einzelne Bereiche oder Räume optisch abgegrenzt oder akzentuiert werden.

Bild: Wunderschöner Wohnraum: Mit Fliesen in unterschiedlichen Formaten von Villeroy & Boch lassen sich jeweils besondere atmosphärische Akzente erzielen. Ob einheitliche Optik oder spannende Kontraste – die Möglichkeiten sind vielfältig, die Effekte sind es auch.

