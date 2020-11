Kuchen To Go in Olsberg – Überraschung zum 1. Advent – 2 x Stück Kuchen mitnehmen – aber nur 1 x bezahlen!

Olsberg – Kurpark Villa: Überraschung zum 1. Advent. Testen “SIE” uns. 2 Stück Kuchen = 3 EUR

In Zeiten von Corona: Überraschung zum 1. Advent… Kuchen zum mitnehmen / Kuchen To Go. Lernen “SIE” die Backstube kennen… Die “Küche” produzierte 15 Kuchen um Ihnen den 1.Advent zu versüßen.

Kuchen Handgemacht! Außergewöhnliche Rezepturen, umwerfende Optik und feiner Geschmack – tolle Torten wie diese sind absolute Hingucker!

Überraschung: Sie zahlen nur einmal. (2 für 1)

Wie geht das genau – ganz einfach!

Sie suchen den Kuchen aus Sie nehmen zum Beispiel 2 Stück mit – bezahlen aber nur einmal! 1 Stück Kuchen = 3 EURO – Sie erhalten dann 2 Stück (2 Stück Kuchen kosten dann 3 EURO) Übergabe To Go Sonntag, 29.11.2020 14:00 – 17:00 Uhr (Einmalige Aktion) Abgabe in haushaltsüblichen Mengen… solange Vorrat

Adresse: Kurpark Villa in Olsberg, Mühlenufer 4a ( Eingang Kurpark Dr. Grüne) Telefon: 02962-97970

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon