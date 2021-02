Guten Appetit, Herr Bär!

Mit neuer Kinder-Geschirrkollektion erlernt der Nachwuchs spielerisch bewusstes Essen

brilon-totallokal: „Igitt, Spinat“, ruft der Nachwuchs. Für die Eltern heißt es dann kreativ werden. Hier zeigt sich, welch wichtigen Bestandteil der Erziehung das Thema Essen einnimmt. Und das geht auch ganz ohne Plastikgeschirr, zum Beispiel mit Kinderporzellan, denn eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur gesund, sondern vermittelt auch Werte. Dabei sollte aber natürlich der Spaß nicht auf der Strecke bleiben. Beides miteinander zu verbinden, wird Familien nun leicht gemacht.

„Hungry as a Bear“ und „Happy as a Bear” – das sind die neuesten Geschirr-Dekorlinien aus der „Kiddy Bears“ Kollektion extra für Kinder von Villeroy & Boch. Gemeinsam mit ihren pelzigen Freunden macht das Speisen doch gleich doppelt so viel Spaß. So animieren zum Beispiel die fröhlichen Bären dazu, gesundes Obst zu verputzen, indem sie ihnen Himbeere, Kirsche und Co spielerisch näherbringen. Oder aber die Kinder erleben mit ihnen Abenteuer, in denen die süßen Tiere Bootfahren oder Delfinreiten. Da werden die Kinderaugen ganz groß, sobald der Teller leergegessen ist. Apropos Teller: Zum Sortiment gehören eine Müslischale, ein flacher und ein tiefer Teller sowie eine Tasse und ein Henkelbecher – allesamt von der Größe perfekt für kleine Kinderhände.

Für jede Mahlzeit des Tages ist gesorgt und die Kids erlernen spielerisch den bewussten Verzehr und gesundes Genießen. Auch beim Material wird die Wertigkeit des Essens ins Zentrum gestellt. Die Geschirrteile sind nicht aus Plastik, sondern aus hochwertigem Porzellan. Und dabei gehen die Eltern auf Nummer sicher, da Villeroy & Boch eine Bruchgarantie gewährt. Sollten Teile der neuen Kollektion innerhalb der ersten zwei Jahre ab Kauf kaputtgehen, ersetzt das Unternehmen diese kostenlos. Ergänzt wird die Kinderkollektion übrigens durch passendes Besteck aus Edelstahl. Auch hier sind lustig-verspielte Bären in die Griffe eingraviert. Insgesamt gibt es die „Kiddy Bears“ Artikel sowohl einzeln als auch in einem 3er- und in einem 7er-Set. Wer also für den nächsten Kindergeburtstag, die Taufe oder sogar Weihnachten noch eine Idee für ein tolles Geschenk für die kleinen Familienmitglieder benötigt, kann sich auf die Bärenfreunde verlassen.

Das schmeckt den kleinen Gästen: Die Kinder-Geschirrkollektion „Kiddy Bears" lässt den Nachwuchs den bewussten Umgang mit dem Essen spielerisch erlernen.

