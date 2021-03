Agrarwirtschaft studieren – digital reinschnuppern

Fachbereich Agrarwirtschaft der FH SWF lädt am 09. April zum digitalen Schnuppertag ein – Online-Vorlesungen und individuelle Beratung

brilon-totallokal: Soest: Einen landwirtschaftlichen Betrieb managen, in der Landtechnik, in der Saat- und Tierzucht, in der Lebensmittelbranche oder in der Fachberatung arbeiten – der Beruf der Agraringenieurin / des Agraringenieurs ist unglaublich vielseitig. Ein Studium der Agrarwirtschaft ist ein erster Schritt in diese vielversprechende Richtung. Was alles dazu gehört, erfahren Interessierte am Freitag, 09. April 2021, beim „Online-Schnupperstudium Agrarwirtschaft“. Angeboten werden spezielle Vorlesungen sowie ein kompaktes Info-Paket rund um den „Soester Agrar-Bachelor“.

Der digitale Schnuppertag startet am Freitag, 09. April, um 9.30 Uhr. Nach der Begrüßung geben Professor*innen einen ersten fachlichen Überblick über Inhalte des Bachelorstudiengangs Agrarwirtschaft. Dazu zählen Informationen zu Studienplan, Modulwahl und Praktikum oder „Berufsaussichten einer Agraringenieurin/eines Agraringenieurs“. Im Anschluss geht es direkt in die Online-Schnuppervorlesungen. Hörer*innen gewinnen hier einen Eindruck, wie Lehrveranstaltungen zurzeit virtuell ablaufen. In diesem Jahr haben die Verantwortlichen aus dem breiten Fächerspektrum des Studienganges Vorlesungen zur Tierhaltung sowie zur Agrartechnik ausgewählt.

Das Organisationsteam hat ein großzügiges Zeitfenster zur Beantwortung von Fragen eingeplant, bevor sich gegen Mittag potenzielle spätere Arbeitgeber präsentieren. Ehemalige Soester Studierende, heute in ausgewählten Firmen aus der Agrarbranche tätig, stellen ihr Unternehmen vor und beantworten Fragen zu Einstieg, Anforderungen, Bezahlung, Firmenpraktikum und mehr.

Mit der Wahl des passenden Studiengangs werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Wer noch Entscheidungshilfe benötigt, kann sich im Anschluss an den offiziellen Teil in kleineren Beratungsrunden noch gezielter informieren. Professor*innen, Mitarbeiter*innen des Fachbereichs und Studierende der Fachschaft Agrarwirtschaft nehmen sich Zeit für die Beantwortung persönlicher Fragen.

Das Online-Schnupperstudium wird über das Videokonferenztool “Zoom” durchgeführt. Die Zugangsdaten werden in Kürze auf der Homepage veröffentlicht unter www.fh-swf.de/cms/schnuppertag_aw Weitere Informationen sind telefonisch bei Maja L‘Abbate zu erfragen, Tel.: 02921/378-3211.

Der Soester Fachbereich Agrarwirtschaft ist bekannt für seine fundierte und breit angelegte Ausbildung. Absolvent*innen des Bachelorstudiengangs erwerben hier in 6 oder 7 Semestern ein gutes Fundament mit viel Raum zur persönlichen Schwerpunktsetzung. Aufbauend auf dem Bachelorabschluss bietet sich die Möglichkeit der Weiterqualifizierung zum Soester AgrarMaster. Somit wird eine fachlich versierte Basis für den persönlichen Erfolg im landwirtschaftlichen Bereich geschaffen, sei es als Landwirt*in, Führungskraft oder Berater*in.

Quelle: FH SWF

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon