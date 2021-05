Japanischer Generalkonsul besucht Brilon

Großes Interesse an der Fortsetzung der Beziehungen mit der japanischen Stadt Nose

brilon-totallokal: Kiminori Iwama, Generalkonsul des japanischen Konsulats in Düsseldorf, stattete der Stadt Brilon einen Antrittsbesuch ab. Im Gespräch mit Bürgermeister Dr. Bartsch ging es vor allem um die Beziehungen zur japanischen Stadt Nose, die in den Jahren 2017 und 2018 aufgebaut wurden und mit dem Besuch einer vom Bürgermeister der Stadt Nose angeführten Delegation im September 2019 ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten.

Eingebettet in den Besuch war auch ein Austausch unter Schülerinnen und Schülern des Briloner Gymnasiums und der Nose High School. Ein möglicher Gegenbesuch scheiterte bislang an den coronabedingten Beschränkungen. Der Generalkonsul zeigte großes Interesse an der Fortsetzung dieser Partnerschaft, deren Grundlage insbesondere der Waldreichtum beider Städte ist.

Bild: Dr. Bartsch und jap.Generalkonsul Iwama

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

