POL-HSK: Im Straßengraben gelandet

Motorradfahrer verletzt sich schwer

brilon-totallokal: Marsberg: Ein 49-jähriger Motorradfahrer landete am Donnerstag im Straßengraben. Der Mann aus Haltern am See erlitt schwere Verletzungen. Um 11.10 Uhr war der Mann auf der Madfeler Straße bei Bredelar unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Er stürzte und blieb anschließend im angrenzenden Straßengraben liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

