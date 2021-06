Kneipp- und Gesundheitsangebote im Juni 2021

Kneipp- und Gesundheitsangebote in der Naturlandschaft von Brilon und Olsberg aus dem neuen Programmheft 2021

brilon-totallokal: Brilon/Olsberg: „Vergesst mir die Seele nicht.“ Ein Ausspruch Pfarrer Kneipps zur Ordnungstherapie, die für ihn grundlegende Säule des nach Ihm benannten Naturheilverfahrens ist. Dies können Sie hier kennen lernen. Natürlich unter erfahrener Leitung.

Montag – Samstag, der 14.-19. Juni 2021

„Sommerfrische im Kneipp-Heilbad Olsberg“

Ein Outdoor Kneipp-Workshop zur präventiven Immunstärkung

An vier Tagen erhalten Sie Einblicke, wie ein Tag bzw. eine Woche in der Praxis nach der Kneippschen Lehre aussehen kann – und das Ganze im historischen Kneipp-Park Dr. Grüne in Olsberg.

Praktische Outdoor-Workshop Inhalte: Am ersten Tag, am Montag, erhalten Sie eine kurze Einführung in die Kneippsche Philosophie mit den fünf Elementen; insbesondere Bewegung und Ernährung. Mittwoch, Freitag und Samstag werden dann nach und nach Kneippsche Anwendungen und einfache Yogaübungen gezeigt. Ihnen werden Heilkräuter im Kräutergarten des Kneipp ErlebnisPark Olsberg vorgestellt, Sie nehmen an Teeverkostungen teil und erhalten gesunde Rezeptideen und Tipps, wie das Kneippsche Gesundheitskonzept auch zuhause umzusetzen ist.

Zum Abschluss wird Ihnen ein kleines Skript mit den erlernten Kneippschen Anwendungen, Rezeptvorschlägen und Heilkräutern ausgehändigt.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V. Leitung: Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA Jutta Vorderwülbecke

Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA Jutta Vorderwülbecke Start: Mo. 14., Mi. 16. Und Fr. 18. Juni um 16:30 Uhr | Sa. 19. Juni um 09:00 Uhr | Dauer: Mo., Mi., Fr. ca. 1,5 h; Sa. ca. 2,5 h

Mo. 14., Mi. 16. Und Fr. 18. Juni um 16:30 Uhr | Sa. 19. Juni um 09:00 Uhr | Dauer: Mo., Mi., Fr. ca. 1,5 h; Sa. ca. 2,5 h Treffpunkt: Am Armbecken im Kneipp-Park Dr. Grüne, RastOrt des Kneipp ErlebnisPark, Mühlenufer, Olsberg

Am Armbecken im Kneipp-Park Dr. Grüne, RastOrt des Kneipp ErlebnisPark, Mühlenufer, Olsberg Hinweis: Bitte Schreibunterlagen für Notizen (Gesundheitsfahrplan für zuhause) mitbringen, bequeme Outdoorkleidung & Schuhwerk tragen, kleinen Rucksack, Sitzunterlage, kleines Gästehandtuch, kleines Trinkglas für den Kräutertee.

Bitte Schreibunterlagen für Notizen (Gesundheitsfahrplan für zuhause) mitbringen, bequeme Outdoorkleidung & Schuhwerk tragen, kleinen Rucksack, Sitzunterlage, kleines Gästehandtuch, kleines Trinkglas für den Kräutertee. Teilnehmer: max. 8 Personen

max. 8 Personen Leistungen: Einführung in die Kneippsche Philosophie, Kneippsche Anwendungen, Yogaübungen, Heilkrautvorstellungen, Teeverkostung im Kräutergarten, Rezeptideen, Tipps und Skript für zuhause

Einführung in die Kneippsche Philosophie, Kneippsche Anwendungen, Yogaübungen, Heilkrautvorstellungen, Teeverkostung im Kräutergarten, Rezeptideen, Tipps und Skript für zuhause Kosten: 59,- € p. P./ 4 Tage; erm. Preis Kneipp-Verein Mitglieder: 49,- € p. P./ 4 Tage

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Dieses Angebot wird unter den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Die geltenden Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind einzuhalten.

Mittwoch, der 16. Juni 2021

„Wandern plus Frischekick – Kneipp-Wanderung Glennetal“

Eine Kneipp-Wanderung durch das romantische Glennetal mit Wassertreten in der Glenne.

Start der Wanderung ist das schöne Briloner Dorf Rixen. Entlang der Glenne führt der Weg durch ein besonders ruhiges und romantisches Tal. Die Klänge der Natur sind intensiv zu hören. An der Glennefurt machen Sie gemeinsam eine Pause, die zum Wassertreten einlädt. Auf dem Rückweg gibt es einen schönen Blick auf das bezaubernde Gasthaus Altenbürener Mühle.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V. Leitung: Angehende Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA Astrid Entrup

Angehende Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA Astrid Entrup Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden

14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden Treffpunkt: Schützenhalle, Sonnenknapp, Brilon-Rixen

Schützenhalle, Sonnenknapp, Brilon-Rixen Streckenlänger: ca. 8,2 km

ca. 8,2 km Schwierigkeit: leicht

leicht Hinweis: Bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und eine Hose zum Hochkrempeln tragen.

Bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und eine Hose zum Hochkrempeln tragen. Kosten: 10,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 7,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Freitag, der 18. Juni 2021

„E-Bike-Tour durch die Dörfer zum Gut Almerfeld“

Schöne Fahrradrundtour durch mehrere Briloner Dörfer und zum Gut Almerfeld.

Die E-Bike-Tour führt durch alte Laubwaldbestände, über weite Felder und Höhen mit herrlichen Ausblicken. Auf der Tour machen Sie Halt an sehenswerten Zwischenstopps, wie dem Sauerland-Seelenort Almequellen, die zu einer erfrischenden Kneippschen Wasseranwendung einladen. Weitere Besonderheit ist das 1738 erbaute Herrenhaus Gut Almerfeld, in dem der Künstler und Designer Lutz Bernsau sein Atelier mit Ausstellungen sowie ein Gartencafé mit regionalen Genüssen zwischen Wiesen und Feldern in historischem Ambiente eingerichtet hat.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V. Leitung: Landschafts-Coach Sigrid Bork

Landschafts-Coach Sigrid Bork Start: 15:00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden

15:00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden Treffpunkt: Bahnhof Brilon Stadt, Bahnhofstraße, Brilon

Bahnhof Brilon Stadt, Bahnhofstraße, Brilon Streckenlänger: ca. 25 km

ca. 25 km Hinweis: Bitte ein eigenes E-Bike mitbringen oder bei den örtlichen Verleihstationen ausleihen.

Bitte ein eigenes E-Bike mitbringen oder bei den örtlichen Verleihstationen ausleihen. Kosten: 5,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 3,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

