Neue Parkplätze an Elisabeth-Klinik in Bigge

Bürgerbeteiligung per Videokonferenz

brilon-totallokal: Olsberg: Neue Parkplätze sollen an der Elisabeth-Klinik in Bigge nördlich der Schulstraße für Bedienstete der Klinik gebaut werden. Dafür soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 15 „Parkplatz Schulstraße“ aufgestellt werden. Damit sich alle Bürgerinnen und Bürger schon jetzt über die Planungen informieren können, bietet die Stadt Olsberg im Rahmen einer freiwilligen frühzeitigen Bürgerbeteiligung eine Online-Information an. Stattfinden soll diese als Videokonferenz am Mittwoch, 30. Juni, um 17 Uhr.

Interessierte Bürger sind herzlich zur Teilnahme an der Videokonferenz eingeladen. Der Entwurf wird von Carsten Lang vom Planungsbüro Wolters Partner, Coesfeld, vorgestellt.

Die Videokonferenz wird über das Programm „Cisco Webex Meetings“ erfolgen. Dieses kann kostenlos unter https://www.webex.com/downloads.html/ heruntergeladen werden. Die Teilnahme an der Konferenz ist über PC, Notebook, Tablet, Mobiltelefon (per App) und auch per Telefon möglich.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich mit Angabe des Namens unter der E-Mail-Adresse [email protected] bis zum Freitag, 25. Juni, zu der Veranstaltung anmelden. Sie erhalten dann rechtzeitig vor Beginn der Videokonferenz den entsprechenden Meeting-Link per E-Mail.

Alle Interessierten haben Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Des Weiteren kann sich zu dieser Planung bei der Stadtverwaltung Olsberg beispielsweise schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder per E-Mail über das Internet geäußert werden.

Die Stadt Olsberg würde sich über eine zahlreiche Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an der Online-Bürgerbeteiligung freuen.

