Tarifverträge sind kein Luxus, sie sichern die Rente

Die IG Metall NRW führt in diesem Jahr mehrere Tarifrunden in den Handwerksbranchen.

brilon-totallokal: Olsberg: Es geht um mehr als nur die Löhne in der Industrie, die Handwerksberufe in der IG Metall sind der Motor unseres Zusammenlebens, so Helmut Kreutzmann, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Olsberg. Auch Sie haben neben den Pflegeberufen Respekt, Anerkennung und vor allem gute Arbeitsbedingungen und entsprechende Einkommen verdient. Vom Elektroinstallateur, Schlosser über Tischler, Schreiner bis hin zu Beschäftigten in den Wäschereien und dem Textilhandwerk hat ihre Arbeit einen Wert. Viele von ihnen müssten Tariflohn erhalten, da der Arbeitgeber über die Innung einer Tarifbindung unterliegt. Aber ob sie ihn bekommen? Und was macht das aus?

Ein verkürzter Blick ins KFZ-Handwerk zum Beispiel verdeutlicht es:

Ein 40-jähriger Kfz-Mechatroniker etwa, der in einer Werkstatt ohne Tarif im Schnitt rund 2.600,00 Euro brutto bekommt, verliert – rein statistisch gesehen – bis zur Rente mit 67 Jahren fast 200.000,00 Euro, 162 Tage Urlaub und 3.600 Stunden Freizeit. Das ist dann auch nur die halbe Wahrheit. Die 200.000 Euro weniger Verdienst bedeuten zudem bei Renteneintritt auch noch eine um ca. 175,00 € geringere Rente.

Mit Tarif hast Du mehr vom Leben: Hunderttausende Euro mehr Geld. Bis zu 300 Tage mehr Urlaub. Tausende Stunden mehr Zeit.

Gerade im Handwerk ist der Unterschied – mit oder ohne Tarif – extrem: Beschäftigte ohne Tarif verdienen 24 Prozent weniger Geld als Beschäftigte mit Tarif. Da haben es die Frauen doch besser, die bekommen “ nur“ 18 % weniger als ihr männlichen Kollegen.

