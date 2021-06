Gut begleitet reisen mit der Caritas Brilon nach Bad Nenndorf

brilon-totallokal: Altkreis Brilon: „Älter werden und dennoch das Gefühl haben, mitten im Leben zu stehen – das ist ein ganz besonderes Anliegen der Caritour-Seniorenreisen“, sagt Gaby Vogel vom Kur- und Erholungswesen des Caritasverband Brilon. Sie organsiert die Seniorenreise, die unter dem Namen Caritour laufen. „Die letzte Seniorenreise in diesem Jahr führt in das Grandhotel Esplanade in Bad Nenndorf“, kündigt Gaby Vogel an.

Die Reise findet vom 23.12.21 bis 02.01.22 statt. „Angesprochen sind Senioren, die sich gerne über Weihnachten und den Jahreswechsel in geselliger Runde und im imposanten Ambiente des wunderschönen, einladenden Hotels verwöhnen lassen möchten“, sagt Gaby Vogel. Bei der Reiseplanung wurde besonderes Augenmerk auf Barrierefreiheit gelegt. Darüber hinaus begleitet ein erfahrener Ansprechpartner die Gesellschaft während der gesamten Reise. Rückfragen und Anmeldungen nimmt Gaby Vogel telefonisch unter 02961 – 971915 oder per E-Mail: [email protected] entgegen.

Quelle: Caritasverband Brilon e.V. / Bild: AdobeStock_185695565

