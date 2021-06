Fit für die Ausbildereignungsprüfung

Crash-Kurs in Bad Fredeburg

brilon-totallokal: Die Akademie für Ausbilder und Auszubildende – eine Plattform des IHK-Bildungsinstituts – bietet seit einiger Zeit auch einen Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung in Bad Fredeburg an.

Der Crash-Kurs startet am 27 Juli und läuft über einen Zeitraum von vier Tagen, jeweils von 08:30 bis 17:00 Uhr. Die anschließende Selbstlernphase endet am 1. September. Dieser 5. Lehrgangstag schließt den Kurs dann ab. Die IHK Arnsberg nimmt die schriftliche Ausbildereignungsprüfung am 7. September ab.

Die Teilnehmer werden ganz gezielt auf die Ausbildereignungsprüfung vorbereitet, da die Inhalte denen des DIHK-Lernplans entsprechen.

Fragen zu diesem und dem weiteren Angebot der Akademie für Ausbilder und Auszubildende beantwortet Ute Schemmann, [email protected], Telefon: 02941 974729.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

