Corona sorgt für Fahrgasteinbruch im Nahverkehr

Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH legt ihren Geschäftsbericht unter dem Motto vor: „Sicher in die Zukunft“

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Fahrgastzahlen und Erträge sind eingebrochen, obwohl das Angebot und die Digitalisierung deutlich verbessert wurden. So das wichtigste Resümee der RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH in ihrem Geschäftsbericht, der in diesen Tagen an die Kommunalpolitik und die Verwaltungen verschickt wird. Da half es auch nicht, dass eine Vielzahl von Studien, unter anderem der Charité in Berlin, eine geringe Ansteckungsgefahr in Bus und Bahn belegen, das subjektive Gefühl vieler Menschen war offenbar ein anderes: Insbesondere bei den Gelegenheitskunden, die mit Einzel- oder Tagestickets unterwegs waren, gab es seit März 2020 einen Einbruch um ca. 37 Prozent. Die Stammkunden erhielten zwar die Möglichkeit, ihr Abonnement ruhen zu lassen, trotzdem sank die Kundenzahl um ca. 10 Prozent.

Einzig die Schülertickets und insbesondere das gut nachgefragte neue Azubi-Abo Westfalen für 62 Euro im Monat retteten die Bilanz der Fahrgastzahlen. Ihr Anteil stiegt um fast 2%, so dass auf das ganze Jahr 2020 gesehen mit 10,8 Millionen Fahrgästen nur 7,7 Prozent weniger gezählt wurden als 2019. Die Erträge aus Ticketverkäufen gingen um 10,4 Prozent zurück. Hier dürfte es für die kommunalen Eigentümer der RLG wichtig sein, dass Land und Bund mit einem sogenannten Corona-Rettungsschirm versprochen haben, für einen Ausgleich zu sorgen.

„Die Corona-Pandemie hat wie in vielen Teilen des öffentlichen Lebens auch die Arbeit unseres Verkehrsunternehmens wesentlich beeinflusst und den positiven Trend des Jahres 2019 zur Nutzung des Linienbus-Angebotes geschwächt“, sagt der neu gewählte Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Jürgen Wutschka. „Mit den nun deutlich rückläufigen Infektionszahlen hoffen wir aber auf ein Wiedererstarken, denn der Klimawandel wird ein immer wichtigeres Thema“. „Außerdem“, so ergänzt der Geschäftsführer der RLG, André Pieperjohanns, „haben wir in einigen Kommunen unser Angebot deutlich ausbauen können.“ So wird das Gewerbegebiet Enste nun durch eine neue Linie C5 dauerhaft bedient. Speziell zugeschnittene Tarifmaßnahmen wie das Brilon Ticket und das JobTicket Enste flankieren die Angebotsausweitungen. Dazu stellt Pieperjohanns fest: „Hier engagieren sich der Hochsauerlandkreis und die Stadt Brilon auch finanziell. Das zeigt, wie viel wir gemeinsam in Sachen Mobilität erreichen können.“

Europäische Mobilitätswoche

Sehr erfolgreich war – trotz Corona – auch die Mobilitätswoche 2020. Im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest wurden jeweils 500 kostenlose VIP-Tickets ausgegeben. Erstmals konnten die Ticktes auch digital, als E-Ticket über die App mobil info genutzt werden.

Zukunftsprojekte

Als kommunales Verkehrsunternehmen ist die RLG enger Partner der Aufgabenträger und unterstützt zahlreiche Projekte, bei denen es um Digitalisierung und Vernetzung von Verkehrsangeboten geht. So startet in diesem Sommer BigBird, ein barrierefreies Check-in-Be-out-System, mit dem das Bus- und Bahnfahren radikal vereinfacht wird. Ein weiteres Projekt, Ride4All, befasst sich mit dem Einsatz eines autonom fahrenden Kleinbusses im Linienverkehr von Soest. Das BusLabMeschede und MobiHell sind innovative Vorhaben, um mit On-Demand-Verkehren Mobilitätsangebote im ländlichen Raum auszubauen. Dabei geht es um fahrplanunabhängige Verkehre, die per App oder per Telefon vom Kunden bestellt werden.

Nachhaltige und moderne Antriebsformen

Um fit für die Zukunft zu sein, hat die RLG in den vergangenen Monaten ge-meinsam mit ihren Eigentümern auch eine nachhaltige Antriebsstrategie untersucht und ihre Umsetzungstauglichkeit bewertet. Noch in diesem Jahr wird von den Gesellschaftern über die neue Fuhrparkstrategie der RLG entschieden.

Das Ziel für die nahe Zukunft ist gesteckt, mit interessanten Tickets, innovativen Projekten, verbesserter Digitalisierung und einer Vernetzung mit allen umweltfreundlichen Verkehrsmitteln soll an die Fahrgaststeigerungen vor Aus-bruch der Pandemie wieder angeknüpft werden. „Gemeinsam mit ihren Eigentümern und den Fahrgästen sei die RLG Teil der Lösung, um Klimaziele zu erreichen und um gleichwertige Lebensgrundlagen auch abseits der Ballungs-räume zu schaffen“ so Dr. Jürgen Wutschka und André Pieperjohanns abschließend. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Website der RLG unter www.rlg-online.de veröffentlicht.

Bild: Das kommunale Verkehrsunternehmen RLG hat auch im Jahr 2020 Maßnahmen zur Angebotsverbesserung umgesetzt und innovativen Projekte vorangetrieben.

