Rainer Müller ist neuer Präsident des Lions Clubs Olsberg-Bestwig

„Wir starten wieder durch!?“

brilon-totallokal: Olsberg / Bestwig: – Unter dieses Motto stellt der Lions Club Olsberg-Bestwig seine Aktivitäten der kommenden zwölf Monate. Immer zur Jahresmitte startet das neue „Lions-Jahr“ – und dazu gehört auch ein neuer Club-Präsident: Rainer Müller hat jetzt die Leitung des Lions Clubs Olsberg-Bestwig übernommen.

Seinem Vorgänger Marc Strehl dankte Rainer Müller für sein Engagement in schwierigen Zeiten. Wie in vielen Bereichen hat die Corona-Pandemie auch die heimischen Lions „ausgebremst“. Zum „Durchstarten“ gehört nun ein vielfältiges Programm, das – unter anderem – einen Blick in die Bigger Geschichte, das Thema Windenergie und das Eltern-Engagement für die Schule an der Ruhraue umfasst.

Bedingt durch die Bedingungen der Corona-Pandemie fand die jährliche Ämterübergabe auch diesmal im kleinen Rahmen statt. Neue Vizepräsidentin des Clubs ist Beke van de Wall-Entrup.

Neben dem Club-Leben steht aber auch das Machen beim Lions Club Olsberg-Bestwig im Zentrum – gemäß dem Motto „We serve – wir dienen“, das sich die weltweite Lions-Organisation gegeben hat. Denn in diesem Herbst werden die Lions aus Olsberg und Bestwig wieder ihren beliebten Adventskalender verkaufen – und zwar ab Anfang November. „Der Erlös aus dem Kalenderverkauf macht es unserem Club möglich, eine ganze Reihe von sozialen, kulturellen und gemeinnützigen Projekten zu fördern – vor allem solche, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen“, so der neue Club-Präsident Rainer Müller. Und vormerken sollten sich alle Interessierten den 18. März 2022: Dann wird der Lions Club Olsberg-Bestwig wieder eines seiner beliebten Benefiz-Konzerte in der „Linie 73“ in Bigge durchführen.

Bild: Rainer Müller (li.) ist neuer Präsident des Lions Clubs Olsberg-Bestwig. Er übernahm turnusmäßig die Clubleitung von seinem Vorgänger Marc Strehl.

Fotocredits: Lions Club Olsberg-Bestwig

Quelle: Lions Club Olsberg-Bestwig

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon