Hexen, Henker und Historie

Sonderführungen gehen weiter

brilon-totallokal: Der Briloner Heimatbund und das Museum Haus Hövener laden wieder zu offenen Führungen über die Hexenprozesse in Brilon vor mehr als 300 Jahren ein. Am 3. und 9. Juli jeweils um 16 Uhr treffen sich Interessierte im Museum Haus Hövener um auf den Spuren der einstigen Opfer der Prozesswellen zu wandeln. Zwei Stunden dauert die Themenführung und endet mitten in der Stadt. Die Stadtführergilde des Briloner Heimatbundes freut sich auf zahlreiche Gäste.

Eine Anmeldung im Museum Haus Hövener unter Tel 02961 963 99 01 oder per E-Mail ([email protected]) ist erforderlich. Die Kosten betragen 8 Euro pro Person, die bequem vor der Führung im Museum Haus Hövener beglichen werden können.

