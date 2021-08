Können diese Flügel tragen?

„Kunststück der Woche“ im Lädchen bei Brilon Kultour

brilon-totallokal: Brilon Kultour zeigt im Lädchen als „Kunststück der Woche“ eine ausdrucksstarke Fotografie der freiberuflichen Künstlerin Cornelia Mündelein. Die Aufnahme mit dem Titel „fallen for“ gehört zu der seit 2020 entstehenden Reihe „walking in the high sour land…“. Wie alle Bilder ist auch dieses Bild ohne Vorbereitung, aus dem Moment heraus in der Schaffung einer sozialen Skulptur entstanden.

Es ist Teil einer Fortsetzung zu „10 dances for Brilon“, einer Reihe von Videos der seit 2008 in Brilon lebenden Künstlerin für Theater, Mime, zeitgenössischen Tanz und Performance Art. Der außergewöhnliche Blickwinkel auf das Hochsauerland kann bis zum 20. August in der Derkeren Straße eingenommen werden.

Foto: Cornelia Mündelein

Quelle: BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

