Endlich wieder dieses einzigartige Fantissima-Gefühl!

Die Dinnershow im Phantasialand feiert erfolgreichen Neustart

brilon-totallokal: Fantissima, die Dinnershow im Phantasialand, ist zurück! Nach unfreiwilliger anderthalbjähriger Pause können die Gäste nun endlich wieder das einzigartige Gesamterlebnis aus Entertainment, Dinner und Lifestyle genießen, das Fantissima zu Deutschlands erfolgreichster Dinnershow macht. Bei der grandiosen Opening Night am 23. September war bei Gästen und Team vor allem eines zu spüren: Die Freude endlich wieder einen besonderen Abend erleben zu können und im exklusiven Ambiente von Fantissima gemeinsame Momente voller Flair und Faszination zu zelebrieren.

DAS FANTISSIMA-GEFÜHL

Fantissima ist ein unvergleichliches Gesamterlebnis – vielmehr ein ganz besonderes Gefühl – das sich durch das perfekte Zusammenspiel seiner Elemente auszeichnet: Eine vollendete Einheit aus einer atemberaubenden Show, einem überraschenden Menü und exklusivem Ambiente. Das macht Fantissima zu einem Erlebnis, das dem klassischen Genre Dinnershow schon lange entwachsen ist – und zu einem Abend, der all das vereint, was sonst nur getrennt erlebt werden kann: Exzellente Kulinarik. Erstklassiges Entertainment. Und ein Flair, das faszinierender kaum sein könnte. Das ist das Erfolgsrezept, das Fantissima nicht nur erfolgreicher als jede andere Dinnershow in Deutschland macht, sondern vor allem die Gäste nachhaltig begeistert – nicht zuletzt in diesen noch immer besonderen Zeiten.

„Begeisterung, Vorfreude, Faszination. Das ist alles auf der Strecke geblieben; es war ein eintöniges, langweiliges Leben. Fantissima bringt die Magie wieder zurück“, schwärmten die Gäste der Opening Night und waren sich einig: „Wer einen wunderschönen Abend mit wunderschönem Essen und einer wunderschönen Show genießen möchte, der soll hierherkommen.“

VIRTUOS INSZENIERTES SHOWERLEBNIS

Seit seinem Beginn ist Fantissima in Bewegung und entwickelt sich stetig weiter, setzt dabei aber ebenso konsequent auf langjährige Zusammenarbeit mit erstklassigen Künstlern – keine andere deutsche Dinnershow hat ein festes Tanzensemble (JB Dance Company) und eine feste Live-Band (Melody Makers). Beide Ensembles prägen mit ihren grandiosen Choreografien und mitreißenden Rhythmen die Show von Fantissima seit der ersten Stunde und stehen mit Herzblut und Klasse für das, was Fantissima ausmacht: Leidenschaftliche Perfektion, die in jedem Detail zu spüren ist. Vom handgefertigten Haute CoutureKostüm bis zur überwältigenden Video-Kulisse. Vom charmanten WowEffekt beim Tisch-Mapping bis zu den in faszinierende Welten eingebetteten Artistik-Acts. In fünf virtuos inszenierten Showblöcken glänzen wieder gefeierte Publikumslieblinge ebenso wie handverlesene neue Künstler: Das Duo Loyalty mit eleganter Hand auf Hand-Akrobatik, das rasante Ensemble Diabolo Walker, Oksana & Vadim mit schwungvollem Quick Change sowie Adagio on Unicycle mit dynamischer Einrad-Artistik.

RAFFINIERTES AROMENSPIEL

Fast wie eine köstliche Verlängerung der kraftvollen Rhythmen und fesselnden Artistik zeichnet sich auch das Fantissima-Menü wieder mit einer ganz eigenen Kulinarik aus. In vier kunstvoll komponierten Gängen – genau getaktet zwischen den Showblöcken serviert – vereint das kulinarische Team von Fantissima moderne Crossover-Küche geschickt mit traditionellen Genüssen und weltumfassenden Aromen. Da wird in Soja confierte Wachtelbrust von Apfelsalsa umspielt oder das zarte Kalbsfilet von einem Pfeffer-Kaffeejus in ganz neue AromaSphären gehoben. Nicht zu vergessen: Das exquisite vegetarische Menü, das als ganz eigene Genuss-Komposition begeistert (statt nur eine fleischlose Variante zu sein). Jeder Gang der beiden Menüs hat einen eigenen Charakter, einen ganz eigenen Taste, der sich so nahtlos wie außergewöhnlich in das Gesamterlebnis einfügt.

Dieses einmalige Zusammenspiel aus Show, Genuss und Flair können die Gäste nun wieder an rund 200 Abenden bis zur Sommerpause 2022 (Juli und August) erleben – und im Fantissima-Theater endlich wieder ihre ganz eigenen unvergesslichen Fantissima-Momente zelebrieren.

