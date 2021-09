Fortbildung: Zertifikat Laufbetreuer bietet

Der KreisSportBund HSK eine Fortbildung im Bereich Laufen/Lauftraining an

brilon-totallokal: Der KreisSportBund HSK bietet am 23./24.10.2021 in Bestwig/Olsberg erstmals eine Fortbildung zur Vermittlung von Grundlagenkenntnissen im Bereich Laufen/Lauftraining an.

Inhaltlich werden u.a. Grundlagen der Lauftechnik, v.a. unter gesundheitsfördernder Aspekten, Lauftechniktraining und -Analyse, exemplarische Planung eines Laufkurses sowie Rechts- und Sicherheitsaspekte vermittelt. “Mit dieser Pilot-Fortbildung möchten wir der gestiegenen Nachfrage aus den Vereinen zum Thema Laufen und Lauftraining nachkommen, und den Kursleitern der vielen Lauftreffs im HSK ein ortsnahes und zeitlich überschaubares Angebot machen “, so Michael Kaiser, Sportlehrer des KSB.

Die Teilnahme am Kurs verlängert selbstverständlich auch vorhandene C-Lizenzen, die Kosten liegen bei 100,-€.

Interessierte Personen können sich noch anmelden, derzeit sind noch einige Plätze verfügbar. Weitere Informationen in der Geschäftsstelle des KSB unter 02904 9763252 oder [email protected]. Ansprechpartner ist Michael Kaiser.

Quelle: Michael Kaiser – KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

