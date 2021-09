Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten: Fleißiges Sparen wird belohnt

Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten veranstaltet Sparmonat im Oktober

brilon-totallokal: Brilon / Büren / Salzkotten: Im letzten Jahr hat die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten Ihre Sparwoche erstmalig auf einen ganzen Monat ausgeweitet. Da sich dieses Vorgehen bewährt hat und auf großen Zuspruch bei den Kunden getroffen hat, wird auch in diesem Jahr ein Sparmonat vom 1. Bis zum 29. Oktober stattfinden.

Alle Kinder erhalten so die Möglichkeit, ihr fleißig angespartes Geld in der Volksbank zählen, auf ihr eigenes Konto einzahlen zu lassen und zusätzlich tolle Geschenke mitzunehmen. In diesem Jahr bekommen die Kinder unter anderem Selfie-Ringlichter, Playmobil oder nachhaltige Trinkflaschen.

Die Volksbank erhofft sich durch diese Vorgehensweise einen geregelten Besucherstrom, sodass lange Wartezeiten für die Kunden vermieden werden und die aktuellen Abstandsregelungen eingehalten werden können.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite: vb-bbs.de/sparmonat

Bild: Die Kinder von Erwin Mungenast (Teilmarktleiter Brilon, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten) freuen sich auf dem Sparmonat

Quelle: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon