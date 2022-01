Digitaler Tag der offenen im Gymnasium Petrinum

Digitaler Tag der offenen Tür am Samstag, 15.01.2022 um 9.30 Uhr

brilon-totallokal: Brilon: Der aktuell bedenklichen Pandemielage geschuldet wird das Gymnasium Petrinum in Brilon seinen kommenden „Tag der offenen Tür“ digital durchführen.

Interessierte Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern, auch diejenigen, die einen Einstieg in die gymnasiale Oberstufe planen, sind herzlich eingeladen, sich das Petrinum beim „Digitalen Tag der offenen Tür“ am Samstag, 15. 01. 2022 ab 9.30 Uhr auf der Homepage www.petrinum-brilon.de anzuschauen.

Dort ist der Link eingestellt, mit dem sich Eltern und Schüler zur Informationsveranstaltung einwählen können. Bei der „Petriner-Entdeckertour“ stellen sich viele Fachbereiche, AGs und Verwaltungsbereiche virtuell vor.

Im Anschluss an die digitale Informationsveranstaltung stehen die Schulleitung und das Kollegium für die Beantwortung von Fragen im Live-Chat zur Verfügung.

Zudem bietet das Petrinum am 15. Januar in der Zeit von 10.30 – 12.00 Uhr eine Telefon-Hotline für Fragen rund um die Erprobungsstufe und Oberstufe an. Unter der Rufnummer 02961/974536 beantwortet Frau Gosselke Fragen zur Erprobungsstufe und Frau Linnemann steht für Fragen zur Oberstufe unter der Rufnummer 02961/974541 zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es die Gelegenheit, sich den Petriner-Kurzfilm anzusehen, der das Petrinum in Wort und Bild zeigt. Broschüren und Flyer sowie weitere Präsentationen zur „Schulform Gymnasium“ und zur „Gymnasialen Oberstufe“ vermitteln weitere differenzierte Eindrücke vom Gymnasium Petrinum in Brilon, den Kolleginnen und Kollegen der Schule sowie dem Unterricht an der Schule.

Die Schule freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Homepage und rege Teilnahme an dem angebotenen Chat.

Quelle: Johannes Droste – Schulleiter Gymnasium Petrinum, Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon