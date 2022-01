TSC Olsberg mit erfolgreichem Auftakt ins Turnierjahr 2022

Im Dortmunder Traditionsturnier erreichten alle TSC-ler ihre Finals

brilon-totallokal: Olsberg: Anfang Januar eines jeden Jahres wird in Dortmund traditionell ein Seniorenturnier ausgerichtet. Genauso gehört es seit einigen Jahren zum festen Bestandteil der Olsberger Turniertänzer. In diesem Jahr entschlossen sich sogar 5 Paare für einen Start.

In der Einsteigergruppe (Sen III D) über 55 gingen gleich 3 Paare aus Olsberg an den Start. Das Vizelandesmeisterpaar 2021 Dr. Rüdiger und Delia Fuchs (Niedersfeld) belegte vor Hubertus und Elisabeth Gördes (Ostwig) den Bronzeplatz. Die Briloner Tanzpaar Norbert Asshoff und Gisela Schnöde folgten auf den 5. Platz des Finals.

In der gleichen Altersstufe aber in der zweithöchsten Leistungsklasse (Sen III A) stellten sich zum Ende des Turniertages noch die Nuttlarer Matthias Beinhauer und seine Frau Susanne Pohlner dem Wertungsgericht. In einem 9er Starterfeld belegten sie `wie immer´ einen Finalplatz, diesmal den 4 Platz.

Für den TSC Olsberg e.V. starteten in der Zwischenzeit auch Stefan Eifler und Stefanie Eifler-Lumme (Meschede) in der Gruppe über 45 Jahre (Sen II B). Ähnlich wie auf der LM 2021 im Dez erreichten sie auch hier das Finale und konnten sich über den 5. Platz von 9 Paaren freuen.

Über diesen gelungen Jahresauftakt freut sich der TSC Olsberg e.V. und möchte darauf hinweisen, daß es nicht nur die Turniergruppe gibt. Diverse Freunde des Breitensports, Kindertanz, Tanzen in jedem Alter (TijA) usw. treffen sich in den vereinseigenen Räumen unter der momentanen 2G+ Regeln. Bei Interesse gerne auch auf der Webseite stöbern. www.tsc-olsberg.de

Ein Dank geht auch an die Trainer Cornel und Angela Müller.

Quelle: TSC Olsberg e.V.

