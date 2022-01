Großer Auftritt bei Rock am Ring 

AKUMA SIX aus Köln gewinnt den Warsteiner Bandcontest

brilon-totallokal: Warstein/Hochsauerlandkreis: Die Entscheidung ist gefallen: Im September letzten Jahres startete der Warsteiner Bandcontest. Vier Monate, drei Entscheidungsrunden und mehr als 1.000 Einsendungen später steht der Gewinner fest: Die Nachwuchsband AKUMA SIX aus Köln wird bei Rock am Ring 2022 die Bühne rocken. Begleitet werden die Sieger des Warsteiner Bandcontests durch den Medienpartner bigFM und auf den Warsteiner Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook und YouTube.

Mit Warsteiner auf die große Bühne: Gemeinsam rocken Jan, Jan-Philipp, Tobias, Florian und Julian als AKUMA SIX im Juni den Nürburgring, denn mit einem kreativen Medley ihrer eigenen Songs gewannen sie das Finale des Warsteiner Bandcontests und damit einen Auftritt bei Deutschlands traditionsreichstem Musikfestival Rock am Ring. Nach der finalen dritten Runde war sich die Jury, bestehend aus der Metalcore-Band Eskimo Callboy (ECB) und Pop-Phänomen MC Fitti, schnell einig. „Es war mega schwer, aber sehr unterhaltsam“, erklärt MC Fitti die gemeinsame Entscheidung für AKUMA SIX und fügt hinzu: „Die letzten beiden Bands haben sich die Spitze geteilt und ich habe mich an einem Bier-Trink-Abend final für AKUMA SIX entschieden, weil mir dort in dem Moment der Vibe besser gepasst hat. Jetzt freue ich mich riesig auf den Ring mit den Jungs.“ Die fünfköpfige Newcomer-Band widmet sich ganz dem Genre-Mix aus Trap Metal und Rock, gemischt mit visuellen Highlights aus der japanische Anime-Szene. Mit Mut zu Neuem differenzierten sich AKUMA SIX von den Mitstreitern im Warsteiner Bandcontest und ergänzen vom 3. bis 5. Juni das vielfältige Line-Up von Rock am Ring, zu dem unter anderem GREEN DAY, MUSE, VOLBEAT und A DAY TO REMEMBER zählen. „Mit AKUMA SIX bringen wir modernen Metal zu Rock am Ring“, erklärt Nadja Gärtner von Warsteiner. „Wir freuen uns riesig, einer jungen Band diese Chance zu geben und können es kaum abwarten, zusammen den Nürburgring zu rocken.“ Das finale Medley, das AKUMA SIX die Eintrittskarte für Rock am Ring sicherte, finden Sie hier. Auch die Zweitplatzierten, ME ON MONDAY aus Leipzig, steckten erneut Herzblut und Kreativität in die Entwicklung ihres Medleys. Das Endergebnis ist hier abrufbar.

Mehr Informationen zur Gewinnerband finden Sie auf ihren Social-Media-Kanälen bei Instagram und Facebook und unter warsteiner.de/bandcontest.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Quelle: Warsteiner

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon