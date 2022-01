Microsoft 365 für Einsteiger oder Fortgeschrittene

Microsoft 365 ermöglicht es, modern und interaktiv zu arbeiten und zu kommunizieren

brilon-totallokal: Brilon: Im Einsteiger-Workshop am Donnerstag, 13. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Überblick zu Funktionen und Leistungsumfang. Themen sind Unterschiede zu vorangegangenen Versionen, integrierte Programme und Apps sowie Cloud-Serices. Es sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig, grundlegende Computerkenntnisse sollten jedoch vorhanden sein. Der Workshop am Donnerstag, 20. Januar, von 18.30 bis 20.45 Uhr richtet sich an Teilnehmende, die Microsoft 365 kennen, aber bisher nur wenig nutzen. Informationen und Anregungen zur effektiven Nutzung der verschiedenen Programmpakete sind Inhalte des Kurses.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren EDV-Kursen sowie Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

