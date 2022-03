Deutschland auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft?

Am 29. und 31. März 2022 folgt bereits Teil 3 der diesjährigen IHK-Veranstaltungsreihe zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Diesmal geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft.

brilon-totallokal: IHK: Die in zwei Teile geteilte Veranstaltung beginnt mit einer Online-Konferenz am 29. März mit der Referentin Isabel Gomez von der gemeinnützigen Berliner Organisation Cradle to Cradle NGO. Sie stellt vor wie Unternehmen einen positiven Fußabdruck in der Welt hinterlassen können. Daran schließen die beiden Firmen WEPA und die Röhrtaler Wertstoff GmbH an, die ihr gemeinsames Projekt „Black Satino“ vorstellen. Dabei handelt es sich um ein kreislaufwirtschaftsfähiges Handtuchpapier, das von WEPA hergestellt wird. Außerdem stellt WEPA seine Nachhaltigkeitsstrategie vor.

Der zweite Teil der Veranstaltung findet am 31. März in Präsenz statt. Bis zu 32 Personen können bei einer Werksbesichtigung im Remondis-Recyclingwerk in Lünen dabei sein. Nach einer Werksführung, die vom Pressesprecher des Unternehmens Michael Schneider durchgeführt wird, zeigt Lars Knöner von SCHÜCO seine Erfolge beim Thema Kreislaufwirtschaft. Interessierte können sich auch digital zuschalten lassen und die beiden Vorträge live mitverfolgen.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.ihk-arnsberg.de/var03_kreislaufwirtschaft

Weitere Veranstaltungen der Reihe unter: www.ihk-arnsberg.de/klima-events

