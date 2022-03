VerbundVolksbank OWL und Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten richten gemeinsame Online-Veranstaltung für Landwirte aus

brilon-totallokal: Paderborn: Landwirte stehen gegenwärtig vor vielfältigen Herausforderungen. Fehlende Planungssicherheit, niedrige Erzeugerpreise und dennoch steigende Betriebsmittelpreise machen es aktuell nicht leicht, in die Zukunft zu blicken.

Diese und weitere Themen stehen im Fokus der Live-Stream-Veranstaltung „Landwirtschaft trifft Volksbank“, die die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und die VerbundVolksbank OWL am 16. März um 19:00 Uhr gemeinsam ausrichten. Die Referenten berichten dabei live aus dem Sendestudio der VerbundVolksbank OWL am Neuen Platz in Paderborn. Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur „top agrar” und Dr. Gunther Tiersch, Dipl. Meteorologe, geben den Teilnehmern einen Überblick über die aktuellen Innovationen und die Digitalisierung auf den Märkten und werfen einen Blick auf den Klimawandel und die Folgen für die Landwirtschaft. Darüber hinaus gehen sie auch auf aktuelle Geschehnisse wie die Ukraine-Krise ein.

Interessierte können sich online unter folgendem Link zur kostenfreien Veranstaltung anmelden: vb-event.de/landwirtschaft2022.

Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur top agrar

Matthias Schulze Steinmann, aufgewachsen auf einem Familienbetrieb im Kreis Steinfurt, ist seit Beendigung seines Studiums der Agrarwissenschaften als Journalist tätig. Nachdem er bereits von 2018 bis 2019 beim Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben die Rolle des Chefredakteurs inne hatte, ist er bis heute als Chefredakteur von „f3 – farm.food.future“ und „top agrar“ tätig.

Dr. Gunther Tiersch, Dipl. Meteorologe

Dr. Gunther Tiersch hat in Berlin Meteorologie studiert und 1988 in Agrarmeteorologie promoviert. Sein Herz schlug aber auch immer schon für die Wettervorhersage, weshalb er 1986 zum ZDF kam. Dort war er bis 2021 Hauptmoderator für Wetterberichte und Leiter der Redaktion.

