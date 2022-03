Gregor Meyle & Band – „Clubtour 2022“

Endlich ist er wieder auf Tour und macht Halt in der Konzerthalle in Olsberg Der Vorverkauf ist gestartet!

brilon-totallokal: Olsberg: Gregor Meyle – Der Mann mit Hut, Bart und Brille kommt wieder ins Sauerland und er bringt abermals seine fantastische Band mit! Am Samstag, 26. November 2022 um 20.00 Uhr wird er live auf der Bühne in der Konzerthalle in Olsberg stehen. Und nicht nur das – im Frühjahr 2022 erscheint zudem auch noch sein neues Studioalbum.

Auf den besten Bühnen Deutschlands dürfen natürlich auch altbekannte Klassiker wie „Niemand“ oder „Keine ist wie du“ nicht fehlen. Es gibt große Emotionen und ein Cross-Over aus zahlreichen Musikstilen von einem, der mit offenen Augen durch die Musikwelt geht und sich stets inspirieren lässt.

Der Vorverkauf ist gestartet! Tickets gibt es bei www.eventim.de, bei der Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH, Ruhrstrasse 32, 59939 Olsberg und bei der Tickethotline unter 02962-97370.

Bild: Frank Höhle (Veranstalter Touristik und Stadtmarketing Olsberg) und Thomas Mester (Agentur evento)

Fotorecht: Touristik und Stadtmarketing Olsberg

Quelle: Thomas Mester – Agentur ¡evento!

