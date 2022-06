Schnupperangebote für Studieninteressierte

Fachhochschule Südwestfalen lädt am Standort Meschede kurz vor den Sommerferien zu Informations-Veranstaltungen ein

brilon-totallokal: Meschede: Kurz vor den Sommerferien bietet die Fachhochschule Südwestfalen eine Reihe von Schnupperangeboten zu ihren Studiengängen am Standort Meschede an. Studieninteressierte, Eltern und auch Unternehmensvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Den Auftakt bildet am 13. Juni eine offene Videosprechstunde der Studienberatung um 15:30 Uhr. Im Anschluss bietet die Veranstaltungsreihe „Fit für die Zukunftstechnologien – Studieren und Forschen an der FH Südwestfalen“ praktische Einblicke zu Inhalten, Voraussetzungen, Berufsbildern und kooperativen Studienmodellen in technischen Bachelor-Studiengängen. Am 13. Juni geht es dabei um Maschinenbau, am 14. Juni um Data Science, am 21. Juni um Elektrotechnik und am 22. Juni um Wirtschaftsingenieurwesen, jeweils ab 16 Uhr. Am 20. Juni findet zudem um 8:45 und um 13:15 Uhr vor Ort der Labortag Elektrotechnik und Maschinenbau statt. Hier können Interessierte Studienfelder, Inhalte und Themen anschaulich und live erleben.

Auch zu wirtschaftlichen Studienangeboten gibt es Informationsveranstaltungen: am 14. Juni um 15:45 Uhr zum Bachelorstudiengang Wirtschaft, am 21. Juni um 16 Uhr zum Bachelorstudiengang International Management und am 22. Juni um 12 Uhr zum Bachelorstudiengang Angewandte Betriebswirtschaftslehre. Für Studieninteressierte, die Unternehmertum nicht nur theoretisch, sondern auch praxisnah kennenlernen möchten, heißt es am 22. Juni ab 16 Uhr „Be the change – Summer Pitch 2022“. Hier geht es um die Vertiefungsrichtung Entrepreneurship im Studiengang International Management und Impulse rund um das Thema Existenzgründung. Wer dann noch Fragen hat, kann diese am Langen Abend der Studienberatung am 23. Juni stellen.

Die Veranstaltungen finden teils vor Ort, teils online statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Übersicht mit detaillierten Informationen zu allen Schnupperangeboten gibt es unter www.fh-sf.de/cms/schnuppern-in-meschede.

